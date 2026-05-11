Братоева се уреди в bTV

Актрисата Боряна Братоева е напът да подпише нов договор с Би Ти Ви за водеща на 12-ия сезон на музикалното шоу „Гласът на България“.

Въпреки че тя предпочита драматичните роли, продуцентите настояват за нейното завръщане заради успешното ѝ представяне в предишния сезон. До момента сигурните имена в предстоящия формат са журито в лицето на Меди и Дара, а Братоева се очертава като третата голяма звезда на шоуто, което ще стартира през есента, пише "Уикенд".

Завръщането на Боряна Братоева слага край на слуховете, че тя е в немилост пред медията заради професионалните ангажименти на половинката си Николаос Цитиридис в конкурентната Нова телевизия. В миналото актрисата е получавала ценни уроци за сцената именно от Цитиридис, който в момента работи с Маги Халваджиян. Телевизията очевидно е смекчила строгите си правила за лоялност, тъй като Дара също се появи при конкуренцията, но запазва мястото си в музикалния формат.

