Най-магичната седмица: Супер новини за няколко зодии

Овен (20 март - 19 април)

Пред вас настъпва дълбока промяна, Овни, и напоследък тя започва да се усеща все по-осезаемо. Този процес ще продължи още дълги години. Интелектуалните ви стремежи, начинът, по който общувате, както и кога и как пътувате, ще започнат да играят много по-важна роля в живота ви — и то по начин, който досега не сте преживявали.

Не се страхувайте да опитвате нови идеи и различни стратегии. Ще успеете да изненадате не само околните, но и самите себе си.

Телец (19 април - 20 май)

От 2018 г. животът ви преминава през възходи и падения, Телци, но добрата новина е, че няма да ви се налага да преминавате през подобен период отново — поне не и през следващите около осемдесет години!

Оттук нататък през идните години ви очакват резки обрати, свързани с финансите, ресурсите и притежанията ви. Като земен знак това може да звучи плашещо, но всъщност е нещо, което дори може да ви хареса. Ще започнете да мислите нестандартно и да откривате нови начини да печелите пари и да трупате богатство по начин, който досега не сте си представял

Близнаци (20 май - 20 юни)

Още миналата година усетихте, че голяма промяна се задава на хоризонта, а през последните седмици вероятно вече сте почувствали нейното начало, Близнаци.

Истината е, че навлизате в един от най-вълнуващите — или най-хаотичните — периоди в живота си, който ще продължи до началото на 30-те години. Небето се пренарежда, а съдбата ви тласка към нова посока.

Няма причина да се страхувате от това. Вие сте зодия, която обича промяната, изненадите и движението. Най-важното сега е да следвате вратите, които се отварят пред вас, и да приемете истинската си същност без колебание.

Рак (21 юни - 21 юли)

Вие сте една от най-интуитивните зодии, но напоследък може да започнете да се питате дали „виденията“, които преживявате, са реални, или са просто фантазии и страхове, родени в съзнанието ви, Раци.

Новите тенденции в живота ви вече са започнали и ще продължат години наред. Най-доброто, което можете да направите, е да насочите тази новооткрита „нощна визия“ към нещо градивно и полезно.

Възможно е също така да усещате по-силна нужда от почивка или да навлизате в дълъг период на вътрешно развитие, размисъл и търсене на идеи — особено в творческата сфера.

Лъв (22 юли - 22 август)

Пригответе се за едни от най-щурите и съдбовни моменти в живота си, Лъвове!

Докато небето пренарежда енергията си, във вашия свят започват да се отварят съвсем нови посоки. Амбициите, мечтите и плановете ви ще претърпят бурна трансформация през следващите години.

От една страна, това може да бъде изключително положително — предстоят големи пробиви и неочаквани успехи. От друга обаче, ще осъзнаете, че някои ваши стари цели вече са остарели и не отговарят на истинския ви потенциал.

Очаквайте и нещо още по-необичайно — около вас ще започнат да се появяват ексцентрични и нестандартни хора, каквито досега не сте привличали в живота си.

Дева (22 август - 22 септември)

Изграждането на дългосрочни цели винаги е било изключително важно за вас, Деви, защото сте истинска машина, когато става дума за работа и постоянство. Щом си поставите цел, умеете да бъдете практични, реалистични и последователни, докато я постигнете.

Сега обаче — и през идните години — ще трябва да започнете да мислите по-нестандартно по отношение на кариерата и професионалния си път.

Ако усещате, че настоящата посока вече не ви носи удовлетворение, е много възможно изцяло да смените курса и да поемете в напълно нова посока.

Везни (22 септември - 22 октомври)

Животът е създаден, за да му се наслаждаваме, Везни, а вие умеете да се усмихвате дори в най-напрегнатите моменти.

Сега — и през следващите години — съдбата ще ви поведе по диви и неочаквани пътища, които ще ви отведат в посоки, за които никога не сте предполагали.

Най-важното е да последвате тези нови маршрути, дори да изглеждат като лабиринт. Ще намерите изхода — и от другата страна ви очакват напълно нови светове и възможности.

Приемете промените и повярвайте повече в собствената си смелост.

Скорпион (23 октомври - 22 ноември)

Финансите винаги са играли важна роля в живота ви, Скорпиони, но при много от вас парите идват на вълни — ту нагоре, ту надолу. Именно затова част от представителите на тази зодия често търсят сигурност и стабилност дори в любовта и брака.

Сега обаче започва нов цикъл, в който темите за богатството ще станат още по-значими. Особено важни ще бъдат въпросите, свързани с дългове, наследства, обезщетения, общи финанси, активи и инвестиции.

Добрата новина е, че ако играете умно и използвате правилно възможностите си, можете да спечелите много повече, отколкото сте очаквали.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Колкото и да обичате свободата и да вървите сами по своя път, Стрелци, Вселената започва все по-силно да насочва вниманието ви към партньорствата.

Тъй като съдбата винаги обича изненадите, през следващите години може да започнете да привличате необичайни, ексцентрични и напълно различни хора в живота си — било то в любовта, бизнеса или съвместните проекти.

Ако вече сте във връзка, вероятно ще забележите, че партньорът ви се променя пред очите ви и усеща все по-силна нужда от свобода и лично пространство.

Промените може да са неочаквани, но ще ви помогнат да погледнете на отношенията си по съвсем нов начин.

Козирог (21 декември - 19 януари)

Вие сте човек, който обича стабилността, реда и практичния подход към живота, Козирози. Знаете, че всичко стойностно се изгражда бавно, търпеливо и с постоянство.

Сега обаче — и през идните години — ще започне период, в който ще имате нужда от повече свобода и промяна в ежедневието, работата или дори в грижата за собственото си здраве.

Очаквайте известни колебания и обрати, но няма причина да се страхувате от тях. Напротив — този период може да се окаже освобождаващ за вас. Съдбата ви дава шанс не само да работите и да се натоварвате непрекъснато, а и да започнете да живеете по-пълноценно и да опитвате нови неща.

Водолей (19 януари - 18 февруари)

Вие винаги сте умеели да мислите нестандартно, Водолеи — поне докато не решите твърдо какво искате. А когато го направите, трудно някой може да ви разколебае.

Сега обаче — и чак до началото на 30-те години — желанията, страстите и мечтите ви ще започнат да се променят пред очите ви по удивителен начин.

Това важи с особена сила, ако се занимавате с творчество или имате любими хобита. Може да откриете нов стил, ново вдъхновение или напълно да смените посоката, която досега сте следвали.

Любовният ви живот също ще премине през сериозна трансформация. Или ще започнете да привличате много по-нестандартни хора от обичайното, или просто ще осъзнаете, че искате много повече от връзките си.

Риби (18 февруари - 20 март)

Напоследък вероятно усещате фини промени в енергията около себе си, Риби, а през следващите години те ще стават все по-силни и по-осезаеми.

По природа вие приемате промените по-леко от много други зодии, но когато става дума за дом, семейство и личен живот, неочакваните обрати могат сериозно да ви разклатят.

В идните периоди е възможно да се местите, да ремонтирате, да променяте дома си или да виждате как близките ви преминават през необичайни трансформации.

Не позволявайте всичко това да ви изтощи психически. Опитайте се да запазите вътрешния си баланс, да бъдете по-осъзнати и да откриете собственото си спокойствие сред хаоса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com