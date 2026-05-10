Дара взе акъла на австрийците

Българската поп звезда Дара предизвика истински фурор и прикова погледите на международната преса при официалното откриване на песенния конкурс Евровизия 2026. Нашата представителка премина с изключително самочувствие по емблематичния тюркоазен килим във Виена – бляскавото събитие, което традиционно дава старт на най-голямата музикална надпревара на Стария континент. Изборът на тоалет за появата ѝ обаче се превърна в най-обсъжданата тема на вечерта, след като певицата реши да заложи на силна национална символика.

Код: Български традиции в сърцето на Европа

Вместо класическа вечерна рокля, Дара блесна в уникален дизайнерски тоалет, вдъхновен изцяло от българските кукерски традиции. Роклята съчетаваше по изключително смел и атрактивен начин модерната висша мода с ясни препратки към автентичните обичаи за прогонване на злите сили чрез стилизирани елементи от традиционни кукерски костюми. Модерната визия и дръзкият силует, адаптиран перфектно за блясъка на червения килим и силно визуално послание, което моментално отличи България сред останалите участници.

Световните критици са в захлас

Смелият ход на българския екип да пренесе вековните ни ритуали на сцената във Виена се оказа абсолютен триумф. Дара не просто демонстрира безупречен стил, но и използва световната трибуна, за да разкаже за богатата култура и фолклор на родината си. Присъствието ѝ по килима беше съпроводено от бурни аплодисменти и десетки заявки за интервюта от чуждестранни медии, което сериозно вдига акциите на страната ни преди предстоящите състезателни вечери.

