Времето пак полудя. Жега, бури и градушки

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) излезе с динамична прогноза за понеделник, 11 май, която обещава сериозни климатични обрати в рамките на броени часове. Въпреки че денят ще започне с преобладаващо слънчево и топло време, атмосферата ще остане силно нестабилна. В следобедните часове се очаква бързо развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе локални метеорологични аномалии.

Къде ще ударят бурите?

На много места в страната ще се развият краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от силни гръмотевични експлозии. Синоптиците изрично предупреждават, че са налице и сериозни условия за падане на градушки, което изисква повишено внимание от шофьорите и земеделските производители. През деня ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който ще поддържа усещането за топъл, но задушен въздух преди дъжда.

Температурни амплитуди по региони

Термометрите ще отчетат типично майски стойности, като градусите ще се задържат високи преди нахлуването на облачните системи:

Дневни максимуми: Между 22° и 27° за по-голямата част от страната.

В столицата: Максималната температура в София ще достигне около 23°.

По Черноморието: Традиционно по-хладно, като морският бриз ще задържи температурите под средните за вътрешността на страната.

Нощни стойности: Минималните температури в сутрешните часове ще варират между 10° и 15°, а в София термометрите ще отчетат около 11°.

Времето през деня ще изисква бърза адаптация, като слънчевите очила и чадърите ще бъдат еднакво необходими аксесоари за старта на новата седмица.

