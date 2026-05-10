Времето влиза в опасна пролетна люлка

Денят започва със слънчево време в по-голямата част от страната, но следобед атмосферата ще стане значително по-нестабилна. Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, а в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще достигнат между 20 и 25 градуса, но още през следващите дни времето ще покаже рязка промяна със силен вятър, захлаждане и нова серия валежи.

Следобедът носи гръмотевици и повече облаци

Преди обяд над повечето райони ще преобладава слънчево време, а вятърът ще бъде слаб от северозапад. След пладне обаче облачността ще започне бързо да се развива и на много места ще придобие купесто-дъждовен характер. Главно в източните райони и около планините ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. От запад постепенно ще започне увеличение и на високата облачност, а до вечерта вятърът в повечето райони ще отслабне и ще стихне.

Планините остават под риск от пролетни бури

В планинските райони сутринта ще започне с разкъсана облачност и сравнително спокойно време, но следобед условията бързо ще се влошат. Над масивите ще се развива значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, като най-голяма е вероятността за валежи и гръмотевици в Родопите. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а температурите ще останат сравнително ниски за сезона - около 14 градуса на 1200 метра и около 8 градуса на 2000 метра височина.

Черноморието остава под облаци и риск от валежи

Над Черноморието облачността ще бъде значителна през почти целия ден, като на отделни места ще превали и прегърми. Преди обяд ще духа слаб северозападен вятър, а след пладне той постепенно ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 19 и 23 градуса. Морската вода остава сравнително студена - около 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Топло начало на седмицата преди рязкото захлаждане

В началото на новата седмица температурите ще се повишат заради пренос на по-топъл въздух от юг-югозапад. Времето ще предлага както слънчеви часове, така и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Вероятността за краткотрайни валежи, гръмотевици и дори градушки остава повишена, особено в следобедните часове.

Студен въздух нахлува още във вторник

Още във вторник времето ще започне рязко да се променя. Вятърът ще се усили и ще се ориентира от запад-северозапад, като с него ще започне нахлуване на по-студен въздух. В сряда ще бъде ветровито, а температурите ще паднат с около 5-6 градуса. Валежите ще бъдат на по-малко места, а вероятността за гръмотевици постепенно ще намалее, макар облачността да остане променлива.

Нови интензивни валежи дебнат към края на периода

През следващите дни отново се очаква активизиране на валежите в повече райони на страната. На места дъждовете временно ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевични процеси. Вятърът постепенно ще придобие южна компонента и ще остане предимно слаб, а температурите отново леко ще се повишат, което ще задържи типично пролетната и променлива обстановка над страната.

