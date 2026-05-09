Часове делят България от дъжд, бури и гръмотевици

В събота, 9 май, облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд.

В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури ще са между 10° и 15°, в София - около 12°. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София - около 19°.

След обяд на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13°-14°.

Над Балканите облачността ще бъде предимно значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна.

В източната половина от полуострова ще има краткотрайни, на места в планините – временно интензивни валежи от дъжд. Ще има и гръмотевична дейност.

