Децата на България! Ученик от Костинброд стана световен шампион

Българският талант в програмирането Александър Донков, който живее в Костинброд, донесе престижна световна титла за страната ни. Възпитаникът на софийската гимназия „СофтУни Будител“ завоюва първото място в престижната международна надпревара GEMA International Scratch Olympiad, оставяйки зад себе си хиляди конкуренти от целия свят.

Историческият успех дойде на 10 март 2026 г., когато журито на олимпиадата присъди най-високото отличие на неговия авторски проект „Green City Manager“. Играта, създадена от Александър, поставя потребителите в ролята на градски мениджъри, чиито решения пряко влияят върху развитието на инфраструктурата и нивата на замърсяване. Чрез интерактивния си подход младият програмист успява да провокира размисъл върху екологичните проблеми в модерните мегаполиси.

Пътят към върха

Това не е първият международен пробив за младият Донков. Само година по-рано той демонстрира сериозния си потенциал, класирайки се на пето място в Европа и на 11-о в света в International Kids Coding Competition. Тогава, в конкуренция с близо 600 деца от 44 държави, той разработи проект на сложната тема за ядреното въоръжаване и глобалните рискове пред човечеството.

Технологии с кауза

Александър споделя, че основният двигател за участието му в подобни форуми е желанието да използва програмирането като инструмент за решаване на реални социални и екологични проблеми. Според него технологиите трябва да служат за повишаване на обществената отговорност и за търсене на устойчиви решения за бъдещето.

Успехът на младия програмист предизвика вълна от гордост в Костинброд, където той живее от година. Местната общност и националните медии вече отчетоха постижението му като ярък пример за силата на българското образование в сферата на дигиталните науки. Световната титла на Александър е поредното доказателство, че младите български таланти са сред водещите лидери в глобалния технологичен свят.

