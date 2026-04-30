Защо наш боксов шампион се върна в класната стая?

Средното училище „Цветан Радославов“ в Свищов бе домакин на среща, която учениците едва ли ще забравят скоро. Един от най-обичаните и успешни български боксьори - Тервел Пулев - прекрачи прага на учебното заведение, за да сподели своя опит и да предаде ценни житейски уроци на младото поколение, предаде БТА.

Дисциплината като път към успеха

Основната тема на разговора бе не толкова силата на удара, колкото силата на духа. Пред изпълнената зала Тервел Пулев подчерта, че системната грижа за тялото и редовният спорт са печелившата формула за изграждане на силен характер. Според него дисциплината, която един млад човек развива в спортната зала, е същата, която ще го води към успехи във всяко друго начинание в живота.

„Имахме честта да посрещнем пример за висок спортен дух“, споделиха от училището.

Повече от спорт

За учителите и учениците присъствието на боксьора беше възможност да погледнат на спорта извън рамките на статистиката и отличията. Пулев акцентира върху това, че спортната дейност е преди всичко здраве, воля и източник на здравословно самочувствие.

От ръководството на образователната институция изказаха специална благодарност на спортиста за това, че е отделил време да мотивира децата, показвайки им, че успехът не е случаен, а е плод на ежедневни усилия.

Празник на знанието и духа

Посещението на именития боксьор се превърна в своеобразно продължение на празненствата в СУ „Цветан Радославов“, което само преди дни чества своята 44-та годишнина от създаването си. Срещата с Тервел Пулев затвърди мисията на училището не само да образова, но и да възпитава личности с ценности.

След края на дискусията много от учениците имаха възможност да се снимат със своя идол, отнасяйки със себе си не само спомен, но и ново вдъхновение да преследват мечтите си с високо вдигната глава.

