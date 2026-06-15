Ливърпул натиска здраво за Ян Диоманде

Ливърпул продължава да натиска РБ Лайпциг, тъй като настоява да постигне споразумение за дясното крило Ян Диоманде. 19-годишният футболист е смятан за една от основните трансферни цели на „червените“ в търсенето на заместник на напусналия Мохамед Салах.

Според информация на Sky Sport Germany, Пари Сен Жермен и Манчестър Сити също са провели разговори за евентуален трансфер на Диоманде и продължават да следят ситуацията около него.

На този етап обаче няма постигнато споразумение с нито един клуб за неговото привличане, като се очаква "биковете" да поискат най-малко 100 милиона евро за правата му. В същото време РБ Лайпциг иска да задържи младия футболист и работи по възможността да удължи договора му.

Интересът към Диоманде не е изненадващ на фона на силното му развитие. Крилото направи впечатляващ сезон с екипа на РБ Лайпциг, като записа 13 гола и 10 асистенции в 36 мача. С представянето си той се утвърди като един от най-перспективните млади играчи в европейския футбол.

Диоманде вече привлича вниманието и с изявите си на международната сцена. Той беше избран за най-добър играч при победата с 1:0 срещу Еквадор на Световното първенство.

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