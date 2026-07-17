Ливърпул в битка за сериозен трансфер

Ливърпул води в надпреварата за дефанзивния халф на Майнц Каишу Сано. "Червените" са готови да платят 60 милиона евро за неговите услуги, пише TEAMtalk.

Въпреки това, трансферът не може да се смята за сигурен, защото Арсенал, Тотнъм и Борусия Дортмунд също имат интерес към японеца. Освен това, трите отбора са водили разговори с представители на футболиста, което означава, че са сложили своите оферти на масата.

Сано впечатли с представянето си в Бундеслигата през изминалия сезон, както и по време на мачовете на Мондиал 2026, където реализира попадението за Япония при загубата от Бразилия с 1:2.