100 победи на гиганта ЦСКА в Европа!

Има цифри, които разказват история.

За ЦСКА победа №100 в европейските клубни турнири принадлежи към втората категория.

На 16 юли 2026 година „червените“ победиха Дери Сити с 2:1 като гост и записаха своя стотен европейски успех. Юбилей, зад който стоят десетилетия футболна история, велики вечери, знаменити съперници и постижения, превърнали ЦСКА в най-разпознаваемия български клуб на голямата европейска сцена през най-силните години на родния футбол.

Стотната победа дойде далеч от блясъка на най-славните европейски вечери на „армейците“. Дери Сити поведе, ЦСКА трябваше да обръща резултата, а двубоят беше прекъснат заради безредици по трибуните. Йоанис Питас изравни в 76-ата минута, а автогол на Бари Котър дълбоко в добавеното време донесе успеха с 2:1.

Така беше достигната една историческа граница.

Но за да бъде разбрано истинското значение на тези 100 победи, трябва да се върнем назад. Защото европейската история на ЦСКА не се измерва само с количеството успехи. Тя се измерва и с имената на победените.

Когато ЦСКА отстрани европейския шампион Аякс

Една от първите вечери, превърнали ЦСКА в европейска марка, идва през есента на 1973 година.

Съперникът е Аякс – властелинът на европейския футбол, спечелил три поредни Купи на европейските шампиони през 1971, 1972 и 1973 година.

След загуба с 0:1 в Амстердам ЦСКА печели реванша в София с 2:0 след продължения и отстранява действащия европейски клубен шампион.

Това е един от фундаменталните моменти в историята на клуба. Български отбор елиминира състав, който до този момент практически е символ на европейското футболно съвършенство.

И Европа започва да гледа по различен начин към ЦСКА.

Два мача, две победи: Нотингам Форест е вън от играта

Седем години по-късно идва друг подвиг.

През 1980 година срещу ЦСКА се изправя Нотингам Форест на легендарния Брайън Клъф. Английският клуб е спечелил Купата на европейските шампиони през 1979-а и отново през 1980 година.

ЦСКА обаче прави нещо изключително. Побеждава европейския шампион с 1:0 в София. След това го побеждава с 1:0 и в Англия. Две срещи. Две победи. Нито един допуснат гол. Нотингам Форест е елиминиран, а ЦСКА записва една от най-впечатляващите страници не само в клубната, но и в историята на българския футбол. Това вече не е единична сензация. След Аякс още един действащ европейски шампион напуска турнира след сблъсък с „червените“.

1982: вечерта, в която Ливърпул загуби в София

Ако трябва да бъде избрана една-единствена европейска вечер, символизираща понятието „евробоец“ в историята на ЦСКА, кандидатът вероятно ще бъде 17 март 1982 година. Съперникът е Ливърпул. Не просто голям европейски клуб, а действащият носител на Купата на европейските шампиони. Англичаните са спечелили първата среща на „Анфийлд“ с 1:0. В София обаче ЦСКА изиграва един от най-великите мачове в историята си. „Червените“ печелят с 2:0 след продължения и елиминират европейския шампион. Героят е Стойчо Младенов Победата остава завинаги сред върховете на българския клубен футбол. ЦСКА отново е отстранил действащия №1 на Европа.

След Аякс. След Нотингам Форест. Сега и Ливърпул. Малко клубове на континента могат да се похвалят, че в рамките на по-малко от десетилетие са елиминирали три такива европейски колоса.

4:3 срещу Байерн – победа, която остава легендарна

След Ливърпул пътят на ЦСКА през 1982 година продължава до полуфиналите за Купата на европейските шампиони. Там чака Байерн Мюнхен. Първият мач в София се превръща в част от европейския фолклор на клуба. ЦСКА повежда с невероятното 3:0 още в началото и в крайна сметка побеждава германския гранд с 4:3. Байерн успява да обърне развоя на сблъсъка в реванша и да се класира за финала, но победата с 4:3 остава сред най-знаменитите европейски мачове на „червените“. А самото достигане до полуфинала потвърждава мястото на ЦСКА сред сериозните европейски сили на епохата.

Три европейски полуфинала – недостигнато у нас

Големите победи не са изолирани моменти. ЦСКА достига три пъти до полуфинал в европейските клубни турнири.

През сезон 1966/67 „червените“ стигат до последните четири за Купата на европейските шампиони и се изправят срещу Интер. След две равенства по 1:1 тогавашният регламент налага трети решителен мач, спечелен от италианския гранд.

През 1981/82 идва вторият полуфинал за КЕШ – срещу Байерн Мюнхен. През 1988/89 ЦСКА достига и полуфинал за Купата на носителите на национални купи, където среща Барселона. Именно тези кампании показват истинския исторически мащаб на европейското присъствие на клуба. ЦСКА не просто е побеждавал големи отбори. В различни периоди е достигал до самия праг на европейски финал.

Анфийлд“, 2005: когато легендата оживя отново

Повече от две десетилетия след великото елиминиране на Ливърпул съдбата отново среща двата клуба. Годината е 2005-а. Този път Ливърпул отново е действащ европейски шампион, след знаменития финал в Истанбул няколко месеца по-рано. В третия квалификационен кръг на Шампионската лига англичаните печелят първата среща в София с 3:1 и практически решават изхода от сблъсъка. Но на 23 август 2005 година ЦСКА излиза на „Анфийлд“ и печели с 1:0. Валентин Илиев отбелязва победния гол. Резултатът не е достатъчен за елиминирането на Ливърпул, но остава един от най-престижните международни успехи на български клуб през новия век.

И символиката е забележителна. ЦСКА отново побеждава Ливърпул. Отново срещу себе си има действащия европейски шампион. Този път го прави на „Анфийлд“. От Аякс до Ливърпул – традицията да побеждаваш шампионите

Точно тук се крие особеното място на ЦСКА в историята на българското клубно участие в Европа. Не всички победи са еднакви. Да победиш голям клуб е престиж. Да победиш европейския шампион е събитие. Да го елиминираш – исторически подвиг.

ЦСКА го е правил срещу имена, които принадлежат към аристокрацията на европейския футбол. Аякс, Нотингам Форест и Ливърпул са сред символите на най-славните европейски вечери на клуба. Към тях се добавят победите над Байерн Мюнхен и редица други авторитетни съперници през десетилетията.

100 - другите у нас са далеч, далеч назад

Затова числото 100 има значение, което надхвърля статистиката. Зад него стои цяла футболна епоха. Стоят три европейски полуфинала. Стои детронирането на европейски шампиони. Стоят велики вечери в София. Стоят победи на английска земя. Стоят поколения футболисти, за които мачът срещу европейски гранд не е бил церемониално участие, а възможност за победа.

Победа №100 – нова дата в старата европейска история На 16 юли 2026 година съперникът не се казва Аякс, Ливърпул, Нотингам Форест или Байерн Мюнхен. Съперникът е Дери Сити.

Сцената също е различна от онази, на която ЦСКА някога играеше европейски полуфинали. Но историята има свойството да свързва поколенията чрез числата. Победата с е №100 за ЦСКА в европейските клубни турнири.

Първата и стотната принадлежат на различни футболни светове. Между тях стоят десетилетия, в които европейските турнири промениха имената, форматите и финансовите си измерения до неузнаваемост.

Но архивът остава. В него остават 2:0 срещу великия Аякс. Двете победи с по 1:0 над европейския шампион Нотингам Форест. Остават онези 2:0 след продължения срещу Ливърпул през 1982 година. Остават 4:3 срещу Байерн Мюнхен. Остават трите европейски полуфинала. Остава и победата с 1:0 на „Анфийлд“ през 2005 година. А от 16 юли 2026-а към тази история принадлежи още едно число. 100. Сто европейски победи. Граница, зад която не стои просто статистика, а историята на клуб, оставил най-дълбоката българска следа сред големите вечери на европейския клубен футбол.