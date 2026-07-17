Драма на финала на Мондиала, свързана е с Меси

На финала на Мондиал 2026 в неделя петима от испанските национали ще се изправят срещу идола си от детството – Лионел Меси.

Снимките на Ламин Ямал (18 г.), Пау Кубарси (19), Гави (21), Жоан Гарсия (25) и Дани Олмо (28) отпреди години, на които са затаили дъх до мегазвездата, обикалят социалните мрежи не от вчера.

И петимата направиха първите си стъпки в академията на Барселона, когато Меси все още бе звездата на пъривя тим. Сега тези „деца“ са пораснали и ще се опитат да отнемат най-големия трофей на краля, пише "Гонг".