След ирландския трилър ЦСКА лети към Баку

Азербайджанският Карабах ще бъде следващият съперник на ЦСКА в квалификациите на Лига Европа. Тимът от Агдам елиминира исландския Вестри с две категорични победи с по 3:0 и общ резултат 6:0. Първата среща между Карабах и „армейците“ ще бъде на 23 юли в Азербайджан, а реваншът е седмица по-късно в София. Българският тим влиза в сблъсъка след драматично отстраняване на Дери Сити.

ЦСКА спечели с 2:1 гостуването си в Северна Ирландия след продължения и продължи напред с общ резултат 5:3. Домакините поведоха чрез Елиъс Чапмън, но Йоанис Питас възстанови равенството, а автогол на Бари Котър след удар на Брахими донесе победата. Срещата беше прекъсната за около 14 минути заради напрежение между агитките, но „червените“ запазиха самообладание и стигнаха до следващия кръг.

Карабах не остави шанс на Вестри

Карабах показа пълно превъзходство и в двата мача срещу исландския представител. След успеха с 3:0 у дома азербайджанският тим повтори резултата и при гостуването си.

Джали Муадиб откри още в петата минута, Педро Бикальо удвои преднината преди почивката, а Закария Саво оформи крайното 3:0 през второто полувреме. Карабах завърши срещата със сериозно игрово превъзходство и не допусна гол в нито един от двата двубоя.

Саво се превърна в централна фигура в реванша, като освен попадението си участва и в изграждането на другите две голови атаки. Азербайджанският тим показа скорост, ефективност и увереност, които предупреждават ЦСКА, че грешките срещу следващия съперник могат да бъдат наказвани далеч по-тежко.

Първата битка е в Баку

ЦСКА ще гостува на Карабах на 23 юли, а решаващият реванш ще бъде на 30 юли в София. Азербайджанците ще имат домакинското предимство в първия мач, но „армейците“ ще разполагат със своята публика в срещата, която ще определи участника в следващата фаза.

След трудната битка с Дери Сити пред ЦСКА вече стои съперник с много по-сериозен европейски опит и впечатляваща форма. Карабах мина през първия кръг безпогрешно, но драматичният успех в Северна Ирландия показа, че „червените“ могат да намират изход дори когато двубоят изглежда тръгнал в опасна посока.