Меси няма спирка! Счупи още рекорди

Лидерът и капитан на Аржентина Лионел Меси строши нов рекорд сред полевите играчи с участието си на полуфиналите на Световно първенство в Северна Америка.

Осемкратният носител на Златната топка бе титуляр при победата на аржентинския състав над Англия с 2:1 и класирането за финала на Мондиал 2026 на възраст 39 години и 21 дни, ставайки най-възрастният полеви футболист на полуфиналите в историята на световните шампионати.

Предишният рекорд принадлежеше на Фриц Валтер от Германия и Гунар Грен от Швеция, които играха на полуфинала през 1958 година между Западна Германия и Швеция на 37 години и 236 дни, съобщава ТАСС.

Начело по този показател като цяло е бившият вратар на Англия Питер Шилтън, играл на Световното първенство през 1990-а на 40-годишна възраст.

Лионел Меси, който бе избран за най-добър футболист в полуфинала срещу Англия, постави и нов рекорд по асистенции.

Аржентинската суперзвезда направи две асистенции за успеха с 2:1 и вече има общо 12 асистенции на световни първенства. Неговият сънародник Диего Марадона е втори с осем.