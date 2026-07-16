Каква глупава Англия! Аржентина отново е на финал

Аржентина е на финал на Световното първенство след един от най-драматичните и емоционални мачове на турнира! Това стана с любезното съдействие на англичаните, които загубиха почти спечелен полуфинал, след като реагираха по най-погрешния вачин от момента, в който поведоха в резултата.

Световните шампиони осъществиха феноменален обрат от 0:1 до 2:1 срещу Англия, а в основата на великия успех отново беше Лионел Меси. Легендарният капитан дирижираше всяка опасна атака, асистира за двата гола и вдъхнови "гаучосите" за незабравим последен половин час, в който събориха английската съпротива.

Аржентинците бяха бутани до решителната фаза на мондиала, но този път очаквано изиграха своя мач и взеха победата.

Със сигурност доста критики ще понесе селекционерът Томас Тухел, който веднага след гола направи куп дефанзивни смени и прибра целия отбор пред наказателното му поле, а това се оказа фатална грешка.

В неделя Аржентина ще се изправи срещу Испания в големия финал в битка за световната корона, докато Англия ще търси утеха срещу Франция в двубоя за третото място.

До 12-ата минута срещата започна да придобива доста твърд характер. Играчите на двата отбора често се озоваваха на тревата след остри единоборства, а двубоят все повече заприличваше на истинска битка.

И след това статистиката беше показателна за случващото се на терена – все още нямаше нито един удар, точен или неточен, към двете врати. Напрежението определено властваше в Атланта.

В 32-рата минута Джуд Белингам демонстрира класата си, овладя отлично топката и беше фаулиран от Енцо Фернандес на обещаваща позиция. След изпълнението на статичното положение в 33-ата минута Деклан Райс центрира прецизно, а Джон Стоунс стреля с глава, но прати топката покрай вратата. Това беше първият удар в мача.

Англия получи нов шанс в 35-ата минута, след като Белингам отново си изработи нарушение на добра позиция. Аржентинците продължиха да действат твърдо и често играеха на ръба на позволеното.

Най-чистото положение до този момент дойде в 38-ата минута. Далечен удар на Лионел Меси беше блокиран, но топката попадна в Енцо Фернандес. Халфът на Челси отправи мощен шут, който премина на сантиметри покрай вратата на Англия.

Втората част започна с натиск на Аржентина. Още в 46-ата минута Хулиан Алварес отне топката от Джед Спенс и стреля от малък ъгъл, но Джордан Пикфорд реагира блестящо и изби. Последва нова решителна намеса на английския вратар.

Въпреки по-силното начало на аржентинците, Англия нанесе своя удар в 55-ата минута. След неубедително изчистване в отбраната на "гаучосите" Николас Таляфико подари топката на Деклан Райс. Халфът веднага намери Морган Роджърс, който центрира към далечната греда, а връхлитащият Антъни Гордън засече от движение и прати топката в мрежата за 1:0.

Аржентина реагира мигновено и в 58-ата минута беше близо до изравняването. Лионел Меси изведе с великолепен пас Джулиано Симеоне сам срещу вратаря, но Джед Спенс се върна навреме и с перфектен шпагат изби топката от краката на аржентинеца.

Натискът на Аржентина продължи, а в 69-ата минута Джордан Пикфорд направи поредното си впечатляващо спасяване. След отлично центриране на Лионел Меси резервата Нико Гонсалес засече с глава, но английският страж демонстрира страхотен рефлекс и изби.

Шест минути по-късно Аржентина беше на сантиметри от гола. Алексис МакАлистър се извиси в наказателното поле и стреля с глава, но топката се отклони от лявата греда. Само две минути след това халфът отново засече с глава, но и този път Пикфорд беше безупречен и запази аванса на своя тим.

Натискът на Аржентина продължи с пълна сила и в 85-ата минута се увенча с успех. Лионел Меси подаде към Енцо Фернандес, който с изумително изпълнение от дистанция матира Джордан Пикфорд за 1:1!

И тук дойде пълният обрат в мача. Натискът на световните шампиони даде резултат. Лионел Меси центрира прецизно в наказателното поле, а Лаутаро Мартинес се извиси над всички и с глава прати топката във вратата на Джордан Пикфорд за крайното 2:1. Така Аржентина осъществи впечатляващ пълен обрат в заключителните минути и стигна до драматичен успех след изключително силно представяне през последния половин час на двубоя.

За британците отново остана мъката, че вече 60 години не могат да стигнат до мача за световната титла.

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