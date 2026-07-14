Англия - Аржентина. Това е политическа и футболна война

Англия срещу Аржентина за място на финала на световното. Историческо. Конфликтно. Скандално. Истинска класика! Трудно е да се намерят думи, които да отдадат дължимото на този мегасблъсък. И на полюсните емоции, до които са докарвани феновете от десетки години насам.

В сряда в Атланта Лионел Меси ще играе срещу Англия за първи път в кариерата си, докато действащите шампиони ще опитат да попречат на Трите лъва на Тухел да сложат край на 60 години болка. Историята помежду им на мондиали започва през 1962 г. и оттогава включва феноменални голове, полемики и червени картони. Но това не е само вражда на терена. Политическото напрежение, особено около войната за Фолклендските острови през 80-те години на миналия век, доминира в отношенията им. А аржентинските футболисти и фенове все още споменават конфликта във футболни песни – ясен намек, че нищо не е забравено, пише Анди Краър от Би Би Си.

Предстои един от най-големите мачове в историята на Англия, а BBC използва повода, за да разгледа досегашните дуели. Мнозина може да се изненадат, че от петте срещи Трите лъва всъщност имат предимство, но мина доста време, откакто печелят среща с истинско значение.

Началото е спокойно в групите на Мондиал 1962 с 3:1 за англичаните, а през 1966-а те отново побеждават с 1:0 на “Уембли” в четвъртфинал. Гаучосите и до днес настояват, че са били ограбени с гола на Хърст от засада. Но това е само върхът на айсберга, тъй като изгоненият Антонио Ратин отказва да напусне терена в 33-ата минута. Двубоят е изключително груб, а селекционерът Рамзи нарича аржентинците “животни” и настоява неговите играчи да не си разменят фланелките с тях.

“Имаше подли неща – плюене, скубане, дърпане на ушите. Опитваха да ни сплашат. Стигнаха до едни от най-грозните крайности, които съм виждал”, спомня си Джордж Коен в интервю от 2009-а. Въпросният Ратин почина в събота (11 юли) на 89 г., без да дочака следващия сблъсък от поредицата. А най-известният със сигурност е 1/4-финалът с Божията ръка в Мексико Сити през 1986-а, за който е казано всичко. Въздишка… Този епичен двубой се играе само 4 години след войната за Фолклендските острови между двете държави. Това вече не е просто мач, защото политическото напрежение също е огромно.

Аржентинската общественост представя 1/4-финала като начин да изрази негодуванието си от конфликта, докато британците също се възползват от темата и използват националистически език, за да засилят враждебността. Двубоят предлага и момент, който никой няма да забрави. Геният Марадона удря с ръка топката и дава преднина на Аржентина. Само ако тогава имаше ВАР!

За да бъдем честни, след това Диего отбелязва вероятно най-великия гол в историята на мондиалите, след като преминава с дрибъл през половината английски отбор, заобикаля Шилтън и праща топката в мрежата за 2:0. Следва почетно попадение на Линекер, а Марадона иска прошка чак през 2005-а. Извинение, което Шилтън отхвърля.

За осминафинала през 1998 г. (Сент Етиен) също е написано всичко. Бекъм рита мръсника Диего Симеоне, който го провокира и получава червен картон. След 2:2 при дузпите пропуски на Бати и Инс се оказват фатални. Отменят в продълженията и редовен гол на Сол Кембъл! А Аржентина е елиминирана именно с дузпи още в следващия кръг от Нидерландия…

Съдията Ким Милтон Нилсен просто е един безобразен престъпник в този драматичен мач.

За да разпали още повече напрежението, по-късно Симеоне признава, че е изпросил червения картон на Бекъм: “Нека просто кажем, че съдията попадна в капана”.

За последно се срещат през 2002 г., когато 1:0 за Англия (гол на Бекъм от дузпа) помага за отпадането на Аржентина още в груповата фаза.

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