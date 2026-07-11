Отлични новини за Томас Тухел и Англия

Английският национален отбор получи изключително добри новини преди четвъртфинала от Световното първенство срещу Норвегия.

Марк Гехи и Деклан Райс се завърнаха в тренировъчния процес, давайки на селекционера Томас Тухел спокойствие.

Двамата футболисти пропуснаха последните занимания, което породи сериозни притеснения в щаба на "Трите лъва". Първоначалните информации сочеха, че Марк Гехи страда от контузия в подколянното сухожилие, докато Деклан Райс беше повален от стомашен вирус след победата над Мексико през изминалия уикенд.

Въпреки това и двамата взеха пълноценно участие в последната тренировка на отбора, която се проведе на базата на Интер Маями. Това е ясен знак, че те ще бъдат на разположение за сблъсъка с норвежците.

Рийс Джеймс, който също се възстановяваше от травма в подколянното сухожилие, тренира наравно със своите съотборници. Очаква се и той да бъде готов за игра, което допълнително разширява опциите пред треньорския щаб.

Единственият играч, който със сигурност пропуска мача, е Джордан Хендерсън. Халфът се възстановява от операция на китката, получена след нелеп инцидент по време на празненствата след знаменитата победа на "Ацтека".

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