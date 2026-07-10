Световен шампион извади сензационна новина за Роналдо

Световният шампион с Франция от 1998 година Юри Джоркаеф изрази смела позиция, че португалците са бойкотирали капитана си Кристиано Роналдо, което е попречило на отбора да стигне по-далеч в турнира.

"Ако вземеш Кристиано Роналдо, трябва отборът да играе за него, а това не се съвсем не се случи. Чувстваше се, че той е бойкотиран от другите. Той не получаваше достатъчно топки, не беше поставен в най-добрите условия. Има два варианта - при първия не разчиташ въобще на него, но ако е титуляр, тогава отборът трябва да играе за него", каза Джоркаеф пред радио "Монте Карло".

Имаше голяма полемика около участието на Роналдо на Световното първенство още след първото равенство в турнира срещу тима на Демократична Република Конго, като това предизвика голяма разделение и в самата Португалия сред феновете.

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