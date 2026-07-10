Самир Насри попадна в крими драма. Париж разследва следи към наркобос

Бившата звезда на Арсенал и Манчестър Сити Самир Насри е бил задържан и разпитван във Франция в рамките на разследване за организирано пране на пари, свързано с наркотрафик. 39-годишният бивш национал е прекарал около десет часа в полицейски арест в четвъртък, след което е бил освободен без повдигнати обвинения и без образувано съдебно производство срещу него на този етап.

Разследването проверява предполагаеми финансови връзки около престъпна мрежа, свързвана с намиращия се в затвора марсилски престъпник Карим Беребу, известен с прякора „Дивата свиня“.

Информацията бе съобщена от в. „Сън“ и в. „Паризиен“, а по-късно бе разпространена и от други спортни издания.

Десет часа въпроси

Според в. „Паризиен“ Насри е бил разпитван от финансовата разследваща бригада на парижката съдебна полиция. Делото е свързано с предполагаем внос на наркотици, престъпен заговор и организирано пране на пари от трафик на наркотици.

Бившият футболист, който сега работи като коментатор за френския „Канал Плюс“, е бил освободен в четвъртък вечерта. Срещу него не са повдигнати обвинения, но според публикациите той може отново да бъде привикан за показания, ако разследващите преценят, че това е необходимо.

Името му изплува в частта за прането на пари

Френските органи проверяват доколко сериозни са връзките на Насри с мрежата, която според разследването е създадена и контролирана от Карим Беребу. Той е в затвора от 2021 г., а прякорът му „Дивата свиня“ се появява в материалите около делото.

Подозренията около Насри се въртят около нощния клуб „XS“ в Иври-сюр-Сен, департамент Вал дьо Марн. Бившият футболист е купил заведението през 2016 г. за няколкостотин хиляди евро, когато все още е бил играч на Манчестър Сити. Заради високите му приходи от футбола тогава произходът на средствата не е предизвикал съмнение.

Клубът, партньорът и паричните потоци

По-късно в клуба влиза като съдружник мъж, посочван като Билеле З., описван като лоялен клиент на Насри. Той също е бил задържан от полицията в четвъртък, съобщават френските медии.

Разследването обхваща периода от 2021 до 2023 г. Според публикуваната информация властите проверяват дали през заведението са минавали големи суми пари и дали част от тях са били взимани от съпругата на Беребу. Това са подозрения на разследващите, а не доказана вина на Насри.

Стара връзка от Марсилия

Връзката между Насри и семейството на Беребу според разследването датира от детството му в Марсилия. Бившият футболист се е познавал с по-големия брат на Карим Беребу, но контактите им са били прекъснати за дълго, след като Насри напуска Марсилия.

Според публикациите отношенията са били възстановени след случайна среща в Дубай по време на пандемията от коронавирус през 2020 г. Именно този кръг от стари и подновени контакти сега е сред линиите, които френските власти проверяват.

Кариера с блясък и ново напрежение

Самир Насри бе една от най-разпознаваемите френски футболни фигури на своето поколение. Той започна в Олимпик Марсилия, премина през Арсенал и Манчестър Сити, а с английския клуб спечели две титли във Висшата лига. За националния отбор на Франция има 41 мача.

След края на активната си кариера Насри остана около футбола като телевизионен коментатор. Сегашният случай обаче го поставя в съвсем различна светлина - не заради обвинение, защото такова засега няма, а заради самия факт, че името му е попаднало в мащабно разследване за организирана престъпност.

Най-важната граница в тази история е юридическата. Насри е бил разпитан и освободен без обвинения, а това означава, че засега той не е обвиняем по делото. Но за бивша футболна звезда от такъв мащаб дори появата в подобно разследване е тежък удар по публичния образ. Следващият въпрос е дали френските власти ще намерят реална финансова следа - или името на Насри ще остане само страничен епизод в по-голямо дело.

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