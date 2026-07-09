Англия може да получи почивен ден, Стармър готви футболен подарък

Британският премиер в оставка Киър Стармър планира да обяви официален почивен ден, ако Англия спечели Световното първенство по футбол. Идеята е да се даде възможност за национално тържество, ако отборът на Томас Тухел вдигне трофея за първи път от 1966 г. насам.

Стармър не е посочил конкретна дата, защото не иска да „урочаса“ похода на тима, но британски издания посочват петък, 24 юли, като най-вероятен вариант. Тази дата би позволила на отбора да се върне от финала в Ню Джърси и на Футболната асоциация да организира парад с открит автобус в центъра на Лондон.

Празникът зависи от футболното чудо

Финалът на Мондиала е на 19 юли в Ню Джърси. Ако Англия стигне до него и го спечели, страната може да получи не само първа световна титла от 60 години, но и извънреден почивен ден. Според „Файненшъл таймс“ петък, 24 юли, би съвпаднал с възможен победен парад, без да се налага тържествата да се организират веднага след завръщането на отбора.

Стармър е известен футболен фен и темата вече се превръща в политически жест към милиони привърженици. Подобно решение би било едно от последните му действия като премиер, ако графикът за предаване на властта се запази. В британската политика подобни жестове не са без значение - те съчетават спорт, национално настроение и опит властта да застане до голямото обществено вълнение.

Първо Норвегия, после може би Аржентина

Преди да се мисли за парад и неработен ден, Англия трябва да преодолее четвъртфинала срещу Норвегия в събота. Букмейкърите отчитат подобрени шансове на англичаните да стигнат до финала, но пътят остава тежък. При успех на четвъртфинала тимът на Тухел най-вероятно ще срещне настоящия световен шампион Аржентина на полуфинал.

Франция остава фаворит на букмейкърите, което прави евентуалния английски триумф още по-голяма история. Англия носи тежестта на 1966 г. във всяко голямо първенство, а този път обещанието за национален почивен ден добавя още напрежение към футболния сценарий.

Стармър може да не дочака тържествата като премиер

Политическият детайл е почти толкова любопитен, колкото спортният. Стармър се очаква да пътува до Съединените щати за финала, ако Англия стигне до него, но може вече да не е на поста при евентуалните тържества. Вероятният му наследник Анди Бърнам може да влезе на „Даунинг стрийт“ 10 още на 20 юли.

Това означава, че Стармър може да обяви или подготви почивния ден, но друг премиер да посрещне отбора като световен шампион. Така една футболна титла би съвпаднала с политическа смяна на върха - рядка комбинация, в която спортната еуфория може да засенчи дори драмата в Уестминстър.

Шега с Норвегия преди големия мач

След разговори с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре на срещата на върха на НАТО в Анкара, Стармър не пропусна да прехвърли дипломатическия тон към футбола. Той заяви, че отношенията между Великобритания и Норвегия са „силни, както никога досега“, но добави, че „за 90 минути в събота вечер те ще трябва да се конфронтират и да поемат по различни пътища“.

Фразата показва как мачът вече излиза отвъд чисто спортната рамка. Англия е на три крачки от титлата, а политиците вече говорят на езика на феновете. Ако Тухел и играчите му издържат, страната може да получи не само купа, а и ден, в който футболът буквално ще спре работния ритъм на Великобритания.

Големият залог

Един извънреден почивен ден няма да вкара гол срещу Норвегия и няма да спре Аржентина, ако двата отбора се срещнат. Но самият разговор показва колко силно Англия усеща възможността за исторически пробив. След десетилетия очакване и разочарования обещанието за празник звучи като внимателно подготвена сцена за национална еуфория. Остава най-трудното - футболистите да стигнат до нея.

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