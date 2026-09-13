Хиляди тръгват към Шипка, денят ще бъде специален
Военна церемония, автентични оръжия и мащабна възстановка ще върнат спомена за боевете от 1877 г.
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Военна церемония, автентични оръжия и мащабна възстановка ще върнат спомена за боевете от 1877 г.
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