Нашенец разкри как празнуват българския 24 май в Хонконг

Българският език, писменост и дух намират свое място и далеч от страната. В китайския Хонконг българската общност отбелязва 24 май като връзка с родината. За празника разказа пред Нова телевизия проф. Димитър Владиков, който в момента преподава там.

По думите му Китай не отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, но за българите зад граница това остава един от най-важните и емоционални поводи за общност. Той определи 24 май като „най-хубавия ни празник - денят на славянската писменост и култура“.

Проф. Владиков работи както с български, така и с китайски студенти, а интересът към българския език минава през любопитството към кирилицата. За младите хора в Китай българската азбука често изглежда по-достъпна в сравнение със сложната система на китайските йероглифи. „Буквата А са само три чертички“, споделя той за впечатленията на свои студенти.

Въпреки това усвояването на езика не е напълно лесно. По-трудни за китайските студенти се оказват специфични български звуци като „р“, „ш“ и „т“, но според преподавателя те успяват да се справят. Така кирилицата се превръща не само в учебен материал, а и в жив мост към българската култура.

Проф. Владиков представя и новия си научен труд Branding Bulgaria - двуезична книга, посветена на начина, по който китайците възприемат България. Изследването е резултат от петгодишна работа и разглежда как страната ни се представя в Китай, както и как я виждат китайските студенти.

Книгата вече е налична в университетската книжарница в Хонконг и е поръчана и от България. Според автора тя може да бъде полезна за хора, които се интересуват от туризъм, културен обмен и икономически връзки между България и Китай.

„Това е поглед към България през китайските очи“, обобщава проф. Владиков. Неговият разказ показва, че 24 май остава празник на принадлежността и паметта дори на хиляди километри от дома - ден, в който езикът и културата продължават да свързват българите по света.

