Без пари в зоопарка на 1 юни

Зоологическа градина – София кани столичани и гостите на града да споделят Международния ден на детето с уикенд, изпълнен с образователни събития, и специален празничен подарък – безплатен вход за всички деца и младежи до 18-годишна възраст на 1 юни, съобщават от зоопарка.

Традиционната инициатива има за цел да подари на най-младите откриватели един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят. На самия празничен понеделник вратите на парка ще бъдат широко отворени за децата, които ще могат да разгледат безплатно всички сектори и да се запознаят отблизо с неговите обитатели, докато техните родители, придружители и пълнолетни посетители ще заплащат входен билет на редовна цена.

Празничната програма обаче започва още тази събота, 30 май, с две големи и забавни инициативи, които се провеждат със стандартен входен билет за зоопарка. От 09:30 до 13:00 ч. ще се проведе голямото семейно приключение "Family Fun", което обединява зони за наука и изкуство. В него родители и деца ще могат да играят рамо до рамо, да рисуват с тебешири на асфалта и дори да се докоснат до автентични занаяти, обличайки фигури на животни в мозайки от истинска вълна от село Констандово. Програмата включва и празнична томбола с награди на всеки кръгъл час, осигурени от партньорите на събитието.

Успоредно с това, посетителите ще могат да се включат и в новото, синьо-оранжево екологично предизвикателство от поредицата "МозайКАП". Тази година проектът за рециклирано изкуство е посветен на една от най-цветните български птици – Земеродното рибарче, което е индикатор за чисти води и обитава Южния парк и зоологическата градина.

В градинката до Екологичния център децата и техните родители ще могат лично да се включат в подреждането на мащабно пано по метода на античните мозайки, като организаторите призовават гражданите да донесат от вкъщи пластмасови капачки в синьо, тюркоазено, оранжево, жълто и бяло. Така, чрез забавление и творчество под ръководството на арт-педагози от АЛОС, над 4500 капачки ще покажат как отпадъчната пластмаса може да се превърне в изкуство, вместо да замърсява влажните зони на планетата.

В празничния 1 юни билетните каси на зоопарка ще работят с обичайното си лятно работно време от 09:30 до 18:00 ч., а престоят на територията на парка е разрешен до 19:00 ч. Поради очаквания засилен интерес на празничния ден, ръководството на Зоологическа градина – София апелира към гражданите да предвидят по-ранно пристигане. С цел избягване на затруднения с паркирането около двата входа откъм ул. "Сребърна" и бул. "Симеоновско шосе", на посетителите горещо се препоръчва да използват линиите на градския транспорт, за да осигурят на децата си един спокоен и незабравим празник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com