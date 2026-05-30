Лято за часове: рязка промяна на времето

Слънчево и топло време ще преобладава днес над по-голямата част от България. Още преди обяд небето над страната ще бъде почти ясно, а температурите бързо ще се повишават. Следобед обаче атмосферата ще стане по-неустойчива и на места, главно в Рило-Родопската област и в Източна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, а в североизточните райони и гръмотевици.

Ще духа умерен западен вятър, в Дунавската равнина временно до силен. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса, около 24 градуса в София, съобщава bTV.

По Черноморието денят ще започне със слънчево време. Следобед облачността временно ще се увеличи, а по северното крайбрежие са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите ще достигнат между 23 и 25 градуса. Морската вода остава сравнително хладна – между 16 и 19 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне над Рила и Родопите ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи. Ще духа умерен, а по високите части и силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16, а на 2000 метра – около 8 градуса.

Над по-голямата част от Балканския полуостров времето ще остане предимно слънчево. По-значителна облачност и гръмотевични бури се очакват над югозападните и централните райони на Гърция.

През следващите дни времето според НИМХ ще остане типично пролетно-лятно. В неделя ще бъде предимно слънчево, но следобед на много места в страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Температурите ще останат високи – между 25 и 30 градуса.

В началото на юни атмосферата ще стане още по-неустойчива. Макар преди обяд да преобладава слънчево време, следобед и вечерта в Западна и Централна България ще има условия за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com