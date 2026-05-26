Чака ни климатична въртележка до края на май

„Последните дни на месец май ще ни поднесат брутален синоптичен коктейл от капризно време, в който ще съжителстват жарко слънце, мощни гръмотевични бури и сериозна опасност от ледени късове. Прогнозата за времето до края на месеца сочи резки и динамични амплитуди, които ще изпитат нервите на синоптици и граждани. По данни на БНТ ни очакват съществени температурни промени – от горещо лято с температури над 30 градуса утре и в неделя, до внезапно застудяване и хладно за сезона време в петък, когато на места термометрите ще отчетат едва около 20 градуса.

Утре ни чака жега до 34 градуса, последвана от следобеден апокалипсис

Утрешният ден ще започне с щедро слънце, а максималните температури в страната ще достигнат типично летни стойности – от 29° до 34°. В столицата София живакът ще се спре на около 28°, а по морския бряг ще варира между 25° и 28°. Идилията обаче ще приключи веднага след обяд. На много места, главно в южната половина на страната, ще се развие мощна гръмотевична дейност, която ще донесе интензивни валежи и отлични условия за градушки. Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде слаб до умерен от северозапад. По Черноморието, където също се очакват следобедни превалявания (предимно по южното крайбрежие), вятърът ще духа от югоизток, а температурата на морската вода ще остане в границите между 16° и 20°.

В планините ситуацията ще бъде идентична. Преди обед ще преобладава отлично време за туризъм, но в следобедните часове планинските масиви ще бъдат обхванати от купесто-дъждовна облачност. На много места ще избухнат силни гръмотевични бури с валежи и реален риск от градушки, което изисква повишено внимание от страна на катерачите.

Гореща вълна залива Европа, във Финландия обаче чакат... сняг

Докато България се бори с локални бури, мощна гореща вълна е обхванала по-голямата част от европейския континент. Температури, излизащи далеч над климатичните норми за края на май, ще измъчват жителите на Испания, Португалия, Франция, Северна Италия и Южна Германия. Необичайно горещо за сезона ще остане времето и в по-голямата част от Балканския полуостров, като единственото изключение от жегите ще бъде Гърция.

Освен екстремно топло, над по-голямата част от Европа ще бъде и предимно слънчево. Следобедни валежи от дъжд обаче ще развалят комфорта на Апенините, в страните от Източна Европа и на Балканите. Валежна зона ще обхване и Скандинавския полуостров, като климатичният парадокс ще бъде пълен във Финландия, където на прага на лятото ще превалява сняг.

