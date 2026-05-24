Времето полудя. Серия резки обрати

През следващите дни времето ще продължи да бъде дъждовно на места в България, съобщават от НИМХ в своята седмична прогноза до 29 май.

В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

Вятърът ще е слаб от север, максималните температури ще бъдат между 19° и 24°.

През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд.

Вятърът ще остане слаб, във вторник ще се ориентира от северозапад. Ще се затопли и във вторник и сряда дневните температури ще се доближават, а в отделни райони и ще достигат 30°.

В сряда по-късно през деня вятърът от северозапад ще се усили, с него ще започне да прониква хладен въздух. Облачността ще се увеличи и на места, главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки.

В четвъртък и петък в западната половина от страната ще бъде предимно слънчево, а над източната и планините ще има по-значителна облачност и превалявания. Ще остане ветровито, температурите ще са с 5-6 градуса по-ниски.





