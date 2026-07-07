Да се порадваме на слънцето днес, утре може да ни тресне

Лятото отново набира скорост. Във вторник времето ще бъде предимно слънчево в цялата страна, а максималните температури ще достигнат между 27 и 32 градуса.

Следобед над източните райони и планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад.

В София се очакват около 26 градуса, в Пловдив – 29, а във Варна и Бургас – около 27 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Следобед облачността временно ще се увеличи, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно слабо преваляване. Температурата на морската вода ще бъде между 24 и 26 градуса, а морето ще остане спокойно с вълнение 1–2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, но следобед на места ще има краткотрайни валежи. Температурите ще достигнат около 21 градуса на 1200 метра и около 13 градуса на 2000 метра надморска височина.

Още в сряда времето ще стане по-динамично. Под влияние на студен атмосферен фронт на много места в страната ще се развият гръмотевични бури, очакват се краткотрайни интензивни валежи и условия за градушки.

В четвъртък ще остане предимно слънчево, но следобед над планините и източните райони отново ще има превалявания и гръмотевици.

Добрата новина е, че към края на седмицата температурите отново ще тръгнат нагоре. В петък и събота валежите ще бъдат малко вероятни, а в неделя термометрите на места ще показват между 32 и 37 градуса. Само над Западна България следобед не са изключени краткотрайни летни превалявания.

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