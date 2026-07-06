Мистерия край Созопол: Изплува писмо в бутилка! Гадаят от кого е

Необичайна находка на Шофьорския плаж край Созопол разтопи сърцата на хората в социалните мрежи. Писмо в бутилка, хвърлено в морето преди точно една година, намери своя читател.

Откритието било направено на 2 юли 2026 г. – датата съвпада напълно с тази, изписана в ръкописното писмо вътре – 2 юли 2025 г., съобщава "Блиц".

„Намерихме го току-що на Шофьорския плаж! Ако някой си го познае, съобщението е получено, точно година по-късно!“, написа жената, публикувайки снимки на необичайната находка.

В бутилката имало ръкописно послание:

„Здравейте, аз ходя тук от много години, но все още идвам тук и съм доста млада. ПРОЧЕТЕТЕ ГО! Пускам го от плажа между Дюни и Св. Тома, област Созопол, България. 02.07.2025 г. I Love rhythmic gymnastics.“

Любопитната история бързо предизвика десетки реакции в социалните мрежи.

Някои смятат, че текстът е написан от чуждестранен турист и вероятно е преведен с помощта на онлайн преводач.

„Доста интересно, че е намерено след точно една година. Според мен е написано от турист, който си е превел текста в Google“, коментира потребител.

Други са убедени, че авторът е дете.

„Според мен е написано от малко момиченце!“, гласи друг коментар.

Засега самоличността на човека, изпратил необичайното морско послание, остава неизвестна. Но публикацията вече обикаля социалните мрежи с надеждата авторът да я види и да разбере, че бутилката е изпълнила мисията си – точно година по-късно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com