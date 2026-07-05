Нова шокираща версия за смъртта на принцеса Даяна

Близо три десетилетия след трагедията на 31 август 1997 г., обстоятелствата около гибелта на принцеса Даяна отново са в центъра на вниманието. Бивш служител на британското разузнаване излезе с изцяло нова и смущаваща версия за събитията в парижкия тунел Пон д’Алма. Пред изданието RadarOnline бившият агент на MI6 Ричард Томлинсън заяви, че катастрофата всъщност е „една от най-големите конспирации за убийство“ в съвременната история. Той подчерта, че поема сериозен личен риск, решавайки да проговори публично за строго пазените тайни на службите.

Заслепяване в тунела и секретни архиви

Според новата версия, представена от Томлинсън, британските тайни служби са следили всяко движение на принцесата в продължение на години. Ключовият елемент в разкритията му е самият момент на катастрофата. Бившият агент твърди, че шофьорът Анри Пол е бил умишлено и временно заслепен с мощна светкавица (силен светлинен импулс), докато се е опитвал да избяга от папараците. Точно това е причинило загубата на контрол и фаталния удар в бетонния стълб. Томлинсън допълва, че подобни методи за елиминиране чрез заслепяване на водачи са описани в секретни документи на разузнаването, а детайлите по тази конкретна операция вероятно остават дълбоко засекретени в архивите и до днес.

Мистериозното изчезване и ролята на шофьора

В центъра на новата теория попада фигурата на шофьора Анри Пол. Томлинсън твърди, че той не е бил просто служител на хотел „Риц“, а информатор на службите, който редовно е предавал информация за движението на Даяна.

В часовете преди инцидента в поведението му има сериозни бели петна:

Необяснимо отсъствие: Анри Пол изчезва от наблюдение между 19:00 и 22:00 ч. и се връща едва след като Даяна и Доди ал Файед неочаквано променят плановете си.

Съмнителни финанси: След катастрофата в него са открити необичайно големи суми пари в брой.

Въпроси около алкохола: Бившият агент лансира тезата, че шофьорът е бил умишлено поставен в състояние на тежка алкохолна интоксикация преди пътуването. Въпреки че официалните доклади отчитат високи нива на алкохол, въглероден оксид и медикаменти в кръвта му, начинът, по който той е изпаднал в това състояние за толкова кратко време, остава неясен.

Заповед от най-високо ниво?

Новата версия на бившия разузнавач свързва трагичния инцидент, при който загинаха Даяна, Доди ал Файед и Анри Пол (при единствен оцелял бодигард Тревър Рийс-Джоунс), и организираните държавни операции. Томлинсън поддържа тезата, че мащабът и прецизността на случилото се сочат към акция, одобрена на най-високо държавно равнище във Великобритания.

Макар и да дават нови аргументи на критиците на официалното разследване, тези разкрития все още остават в сферата на дългогодишните и непотвърдени конспиративни теории около смъртта на принцесата на народа.

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