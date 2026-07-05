Голям проблем в Дунав. Бият тревога

Голям проблем в Дунав. Нивото на реката драстично спадна при Лом. Корабоплаването край града може да спре заради ниско ниво на реката. Водният стоеж по цялото българско поречие вече е под един метър. Само за последната една седмица в началото на българския участък на реката нивото е спаднало с около 20 сантиметра. Нивото при град Лом спрямо условната нула пък е спаднало с около 80 сантиметра.

Въпреки ниските води, засега транспортът по реката не е спрял. Изключение правят само случаите на допуснати навигационни грешки. Заседналите кораби не са спазили обозначенията на водния път и някъде са разчитали на стари знания по фарватера, като са се отклонили от официалния път, който е маркиран, пише агенция BulNews.

Фериботите за момента пътуват нормално и по график. С падане на нивото на реката има вероятност от опасност за тях, но през следващата седмица поне няма да се стигне до спиране на корабоплаването.

В целия българо-румънски участък има обособени няколко места, които се считат за рискови. Те са предимно около остров Вардим и остров Белене, но в момента са обозначени безопасни проходи, които осигуряват нормативно заложените дълбочини.

Очакванията са спадът да продължи, тъй като е нормално през лятото нивото на реката да намалява поради по-малкото дъждове и по-слабите вливания в река Дунав.

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