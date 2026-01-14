Нещо страшно стана в Дунав. Свищов на нокти
Потъна баржа, натоварена с 1133 тона азотни химически торове
Появяват се пясъчни ивици край видинските села
FAST Danube 2 е стратегическа инициатива, насочена към цялостното подобряване на навигационните усло...
Проф. Георги Рачев разкри какво ни чака
Шофьорите в паника
Изменението на климата може да направи ранните наводнения по-чести, предупреждават експерти
Защо се получи критичната ситуация