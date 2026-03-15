Орбан със стряскаща реч. Европа се готви за война!

Европа се подготвя за война, но Унгария няма да участва в нея и ще запази статута си на безопасен остров.

Това заяви министър-председателят Виктор Орбан, говорейки на антивоенния митинг в Будапеща „Марш на мира“, в който участваха десетки хиляди унгарци.

Според него лидерите на Европейския съюз вече преминават към военна икономика. Освен това те ще увеличат подкрепата за Украйна.

Невъзможно е да се предвиди деня, в който войници от ЕС ще се появят на територията на Украйна, каза той. Въпреки това, Орбан е сигурен, че това със сигурност ще се случи.

"Идват трудни времена, наближава война. Европейският съюз вече е преминал към военна икономика и иска да изпрати още повече пари, оръжия и войници в Украйна", каза унгарският премиер.

Унгария не възнамерява да участва в такова приключение. Страната ще остане точно "островът на сигурността", който ще липсва в Европа. Защото унгарците са добре наясно с цената на войната и не искат такава съдба за децата си, каза Орбан.

"Трябва да стоим далеч от това. Обещавам да запазя Унгария като остров на мир и сигурност в този нестабилен свят", заяви премиерът.

