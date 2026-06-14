Нов обрат с мирното споразумение. САЩ и Иран подписват дистанционно?

Пореден обрат с мирното споразумение между САЩ и Иран. След като днес Иран се дръпна заради атаката на Израел срещу Ливан, а Доналд Тръмп размаха пръст на Тел Авив, преди малко Axios съобщи, че Съединените щати, Иран и партньорите по преговорите от Катар и Пакистан планират да проведат виртуална среща на 14 юни, за да подпишат меморандум за разбирателство дистанционно.

Очаква се документът да удължи прекратяването на огъня с 60 дни, да позволи отварянето на Ормузкия проток и да започне преговори за иранската ядрена програма.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп, който многократно е обявявал, че вече има сделка с Иран, заяви, че споразумението ще бъде подписано на 14 юни. Иранското външно министерство обаче отсече, че не планират да подписват нищо в неделя заради израелските удари по Ливан.

Пакистанският премиер Шахбаз Шариф заяви на 13 юни, че страните ще се споразумеят за окончателния текст на мирното споразумение в рамките на следващите 24 часа и медиаторите се готвят да подпишат документа дистанционно скоро. Той също така допълни, че разговорите на техническо ниво между представители на САЩ и Иран са насрочени за следващата седмица.

Очаква се Иран и Съединените щати да постигнат мирно споразумение на два етапа

Първо - подписване на меморандум от 14 точки, а след това споразумение за окончателен край на войната в рамките на още 60 дни.

Високопоставен ирански служител заяви пред Ройтерс, че меморандумът предвижда временно отменяне на американските петролни санкции срещу Иран и размразяване на 25 милиарда долара ирански активи. САЩ също така се ангажират да подготвят план за икономическо възстановяване на Иран.

Иран от своя страна незабавно отваря Ормузкия проток и обещава да не разработва или придобива ядрени оръжия. Докато не бъдат постигнати окончателни споразумения, Техеран няма да увеличава обогатяването на уран, нито ще разширява ядрените си съоръжения.

Миналата седмица САЩ и Иран възобновиха активните военни действия. САЩ започнаха удари срещу военни цели в Иран, а Техеран отговори с удари срещу американски бази в Близкия изток. Иранските власти също отвориха отново Ормузкия проток за граждански кораби.

На 11 юни Доналд Тръмп отмени последните бомбардировки срещу Иран поради напредък в мирните преговори. Той твърди, че вече е одобрено мирно споразумение. Техеран отрече това.

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