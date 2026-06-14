Путин поздрави Тръмп за юбилея, постигнаха ключово споразумение

Президентът на САЩ Владимир Путин и държавният глава на САЩ Доналд Тръмп са провели телефонен разговор днес, съобщи съветникът на руския лидер Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС и БТА. Днес Тръмп отбелязва своя 80-и юбилей.

"Президентът на Русия Владимир Владимирович Путин поздрави днес президента на САЩ по телефона за 80-ия му рожден ден", заяви Ушаков, като допълни, че разговорът е продължил 55 минути и е бил "с приятелски и откровен характер".

"Както сами разбирате, нямаше единствено обмен на любезности. Президентът Тръмп изслуша не само добри думи и пожелания, но лидерите, разбира се, обсъдиха също и ключовите теми от настоящата международна ситуация, развитието на двустранните споразумения, възможните контакти на представителите от двете страни", допълни представителят на Кремъл.

"Постигнато е споразумение, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които в момента са тясно ангажирани с иранските дела, скоро ще се завърнат в Русия", заяви представителят на Кремъл.

"Владимир Путин естествено изрази най-добри пожелания към първата дама Мелания Тръмп, като похвали ролята ѝ в събирането на руските и украинските деца със семействата им. На свой ред Доналд Тръмп предаде поздравите и благодарността на съпругата си за съдействието, която е получила от руска страна", каза Ушаков.

Според съветника в Кремъл по време на разговора Тръмп е изразил готовността си да повлияе както на европейските си партньори, така и на Киев за прекратяване на военните действия.

Миналата година Путин също поздрави по телефона американския си колега по случай рождения му ден. Настоящият разговор е първият за последния месец и половина, когато на 29 април двамата обсъждаха примирието в Украйна.

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