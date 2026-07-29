Калин Стоянов закова Демерджиев за 411-е имота. Скъпи парцели на ниски цени

И 126 години да работи един човек, не може да си купи 411 имота. МВР-шефът Иван Демерджиев има повече имоти, отколкото всички депутати на „Прогресивна България“ взети заедно. Това заяви депутатът от ДПС Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, в интервю за бТВ.

Демерджиев има афинитет към трупането на нотариални актове, заяви Стоянов. Той коментира позицията на НАП, която в рамките един ден излезе със становище, че няма проблем с доходите на Демерджиев.

Как да няма проблем – това са 411 имота. По-голямата част от тях са купувани на стойност около 1000 лева. Става въпрос за множество къщи, апартаменти и парцели, които са близо до индустриални зони в Пловдив и са в села и общини, където имотите са изключително скъпи, заяви депутатът от ДПС. Собствениците им голяма част от тези имоти са искали да им сменят предназначението, но им е било отказвано. В мига, в който стават собственост на Демерджиев, Министерство на земеделието е сменило предназначението - от днес за утре, възмути се Калин Стоянов.

Всички видяхме какъв грандиозен скандал изфабрикува Демерджиев с PNR-системата. Всичко, което той изнесе е абсолютна лъжа, категоричен бе Стоянов. Той подчерта, че предоставената от вътрешния министър справка за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски е с невярно съдържание. Първоначално, на 2 юли, по време на прословутото изслушване на Демерджиев в парламента бе съобщено за 81 души, които са летели, после те станаха 15 и половината от тях казаха, че не познават г-н Пеевски и не са летели в него. В справката от 9 юли пък срещу имената тези петнадесетина души пише не е летял, каза Стоянов.

Справката е подписана от един полицейски инспектор, не е съгласувана с висшестоящ, няма изходящ номер – тя е просто един хвърчащ лист. За 25 години работа в системата на МВР за първи път виждам такъв „документ“, възмути се Стоянов. И настоя: „Ние искаме справката от 2 юли, която Демерджиев цитира в пленарна зала и която не ни се предоставя, въпреки че я изискахме с писмо до председателя на НС“.

Делян Пеевски от първия момент каза как е плащано – с негови лични средства и на семейството му. Конституционният съдия предостави документи, че не е пътувала с него. Хора, които бяха засегнати казаха, че не познават г-н Пеевски. Какво повече трябва да се доказва, заяви Стоянов. И припомни, че в справката на Демерджиев има цитирани полети, когато Делян Пеевски е бил в парламента и е давал изявления пред медиите, които са документирани.

Големият проблем е, че Демерджиев и МВР нерегламентирано са достъпили PNR-системата. Това е системата, която резервационни данни. Те могат да бъдат използвани само когато следва да се разкрият или предотвратят престъпления, свързани с тероризъм и тежка организирана престъпност, каза Калин Стоянов. И подчерта, че ГДБОП и МВР нямат правомощия да разследват лица с имунитет. Това което правят е абсолютно незаконно. Достъпват информация от системите, изискват информация от партньорски служби, посочи бившият вътрешен министър. И припомни, че ДПС сезира прокуратурата и всички партньорски служби за действията на Демерджиев.

Иван Демерджиев е с повдигнато обвинение, каза още Стоянов и допълни, че в МВР се говори, че в момента вътрешният министър се опитва да се измъкне, назначавайки нови експертизи по делото за паспортите срещу него.

Стоянов подчерта още, че МВР-шефът е предал полицаите като не е бил в пленарната зала, когато се гласуваха заплатите им в бюджета. Механизмът, издействан по мое време, при който полицейската заплата бе вързана със средната, бе премахнат с лека лъка и Демерджиев още мълчи, възмути се Калин Стоянов.