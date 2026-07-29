Станислав Анастасов: Демерджиев омаза цяла България

„Иван Демерджиев омаза цяла България. В срещите си с конгресмени в САЩ той остави петно, което няма да се изтрие!“ С това остро изявление зам.-председателят на ДПС Станислав Анастасов коментира в ефира на Нова телевизия визитата на МВР-шефа Иван Демерджиев в САЩ. Той заяви, че Демерджиев използва служебното си положение за лични вендети и отмъщения и че е предизвикал скандал, който повдига повече въпроси, отколкото дава отговори.

Анастасов поиска обяснения за посещението на министъра във Вашингтон, достъпа до международна антитерористична база и имотите, свързвани с него и негови дружества. Попитан от водещата Мирослава Иванова, която се държа през цялото време изключително враждебно, дали ДПС се притеснява от евентуално федерално разследване за санкциите „Магнитски“, депутатът отвърна: „Нямаме никакво притеснение“.

На 22 юли ДПС обяви, че изпраща до прокуратурата материали за общо 411 недвижими имота, свързани с Демерджиев, съпругата му и дружества, в които те имат участие или контрол.

Вашингтон разпали новия сблъсък

„Скандалът, който той сътвори, отваря повече въпроси към г-н Демерджиев, отколкото преди това“, заяви Анастасов. Той съобщи, че е отправил парламентарен въпрос към министъра, но според него Демерджиев се крие и не дава отговори.

„Беше на форума на Марко Рубио, но явно му е доскучало и си е тръгнал. Това нашите партньори не го оценяват добре. Това е много важно“, каза депутатът.

Анастасов обвини министъра и в неправомерно ровене в лични данни на граждани от над 46 държави в международна антитерористична база. „Има строго определен ред. Съмнения може да има всеки. Ние също имаме съмнения - откъде той има 411 недвижими имота“, заяви депутатът.

411 имота и ответният удар на ДПС

„Фактите са си факти - 411 имота. Това са по един имот на всеки две седмици в неговата кариера“, каза Анастасов. Данните, обявени от ДПС, обхващат не само имоти на физически лица, а и собственост на свързани дружества.

След въпрос на водещата за позицията на НАП, че няма несъответствие между доходите и имуществото на Демерджиев, депутатът постави под съмнение скоростта на проверката.

„Има ли друг случай, в който НАП в рамките на един ден да е излязъл със становище по проверка? Дали някой е бил притеснен от държавната администрация за толкова бързо изчистване - вие трябва да задавате въпросите“, заяви той.

Анастасов поряза Демерджиев като каза, че част от земите били придобити от фирми, свързвани с министъра, след като Министерството на земеделието отказало промяна на статута им. Депутатът попита как един адвокат е успял да натрупа толкова имоти и как повечето от тях са били купени за суми от около 1000 лева.

Той отправи и друго тежко обвинение - че предварителна експертиза показала щета за бюджета от 81 млн. лева. „Когато един министър използва собственото си министерство, за да пере себе си, вие как го виждате“, попита Анастасов.

Пеевски, полетите и доходите

Водещата многократно досаждаше с едни и същи въпроси за доходите, собствеността и начина на живот на лидера на ДПС Делян Пеевски. Анастасов отвърна, че за средствата на Пеевски има подадени декларации и всичко е платено с негови пари и такива на семейството му.

„Той обяви всичко от трибуната и предостави справка. Оказа се, че полетите въобще не са тайна. Не си е купил скъпо Порше за 1700 лева, какъвто е случаят с господин Демерджиев“, каза депутатът.

След въпроси за съвместни пътувания и отношенията между Пеевски и Десислава Атанасова той отхвърли темата като „жълтини“. „Всичко беше опровергано с документи. Всичко е декларирано и платено със средства на господин Пеевски“, заяви Анастасов.

Той атакува и Ивайло Мирчев, като призова твърденията му за доходите на Пеевски да не бъдат повтаряни. „Очевидно той има проблеми с математиката. Абсолютно всичко съответства с доходите на господин Пеевски, няма разминаване“, каза депутатът.

Спорът за санкциите „Магнитски“

На въпрос защо Пеевски е санкциониран по глобалния закон „Магнитски“ и дали ограниченията важат, Анастасов заяви: „Европейският съд по правата на човека е постановил, че те не важат в ЕС“.

Попитан дали по време на посещението в САЩ представители на ДПС са получили обещание за сваляне на санкциите, Анастасов отговори, че делегацията е била там, за да поправя имиджа на България, който според него Демерджиев руши.

„С конгресмените и партньорите коментирахме други теми, които са по-важни. България е част от тези съюзи и трябва да бъде лоялен партньор“, заяви той. Сред обсъжданите въпроси била и подкрепата за Украйна. „Позицията ни винаги е била една и съща. Подкрепя се жертвата на агресора. Ясно е кой е агресорът. ДПС е абсолютно последователно“, каза Анастасов.

Подкрепата за властта и бюджетът

Депутатът отхвърли внушенията за политическо съдружие между ДПС и управляващите. По думите му партията ще подкрепя решения, които отговарят на интересите на гражданите и на хората, гласували за нея.

„Нашият интерес по търпящия критика бюджет е, че трябва да има бюджет, за да се решат конкретни проблеми на хората. ДПС работи за своите избиратели и търсим сделка единствено с тях“, заяви Анастасов.

Той подчерта, че проблемите в страната се трупат и изискват решения. „Там, където има решения, естествено ще подкрепяме“, каза депутатът.

ВСС, президентският вот и ДПС

По темата за изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет Анастасов заяви, че ДПС никога не е разполагало самостоятелно с достатъчно депутати, за да започне процедура за избор на нов състав.

Той отказа да прогнозира дали партията ще подкрепи бъдещи предложения на управляващите. „Нека се стигне до нови текстове и тогава колективните ни органи ще вземат решение“, каза депутатът.

По същия начин щял да бъде решен и въпросът дали ДПС ще издигне кандидат за президент. „Партията ни е силен отбор - ясен и единен“, заяви Анастасов.

На въпрос за информации, че общински съветници напускат ДПС, той отговори: „Спокоен съм, че четете изрезки от прокопиевите медии. Хора, изключени през 2024 г. от ДПС, няма как да напускат сега партията. Абсурдно е“.