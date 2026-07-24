Политика

ДПС сезира OFAC за Демерджиевгейт

Делегацията на партията даде допълнителни документи

ДПС сезира OFAC за Демерджиевгейт
24 юли 26 | 18:40
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Мира Иванова

Имотната империя от Демерджиевгейт влезе в Службата за контрол на чуждестранни активи (OFAC). Делегацията на ДПС във Вашингтон внесе допълнителна информация в OFAC, касаеща съмнителното имотно състояние и съмнителни бизнес практики на Иван Демерджиев и дружествата, в които има дялови участия, съобщи пресцентърът на партията.

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Автор Мира Иванова

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