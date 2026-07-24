Джеймс Мазарела прие делегацията на ДПС във Вашингтон. Знакова среща

Делегацията на ДПС във Вашингтон проведе среща с Джеймс Мазарела, директор на Програмата по свобода и благоденствие на Атлантическия съвет и бивш високопоставен съветник по международно развитие и икономическа политика в Белия дом. Разговорът се състоя в централата на организацията във Вашингтон, съобщиха от партията във Фейсбук.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с последния аналитичен доклад за състоянието на свободата и благоденствието в България за 2025 г.

Специално внимание в разговора имаше безпрецентното публично оповестяване на информация от международни регистри, засягайки включително и деца, известно като PNR-гейт и недопустимите опити МВР да бъде включено в изборния процес в България.

На срещата беше коментирана и подкрепата за Украйна и украинския народ, както и борбата с руските хибридни атаки и недостатъчното анализирано руско влияние върху изборния процес в Източна Европа.

Представителите на Атлантическия съвет отбелязаха добро сътрудничество с ДПС.

Делегацията на ДПС, водена от зам.-председателя на ДПС Искра Михайлова, Атидже Алиева-Вели, председател на парламентарната комисия по правата на човека и депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов е във Вашингтон за Четвъртата годишна среща, организирана от CPAC (Conservative Political Action Conference) най-голямата и най-влиятелна консервативна политическа организация и форум в Съединените щати.