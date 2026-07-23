ДПС информира конгресмени от Републиканската партия за PNR-гейта на Демерджиев

Информация за безпрецедентното изтичане на данни от PNR-системата и злоупотреба с доверието на международните партньори за лични политически цели по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев предоставиха представителите на ДПС на среща с конгресмените-републиканци Райли Мур (Западна Вирджиния) и Кристофър Смит (Ню Джърси), както и с Базел Бас, специален агент на ЦРУ.

Делегацията на ДПС с Базел Баз - ръководител на група специални операции на ЦРУ

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в превенцията на трафика на хора, основани на доверие и професионализъм, които ще гарантират невъзможността, на който и да е министър на вътрешните работи да злоупотребява с данни от международни регистри. Това е изключително важно условие за реализацията на ефективна превенция на трафик на деца и защита на техните лични данни.

Делегацията на ДПС с конгресмена от Ню Джърси Крис Смит

Делегацията проведе и двустранни срещи с конгресмен Кийт Селф (Тексас)-член на Комисията по външна политика на Конгреса на САЩ и председател на подкомисията за Европа и конгресмен Джо Уилсън (Южна Каролина)-член на Комисиите по външна политика и въоръжени сили и съпредседател на Групата за приятелство САЩ-България. Обсъдени бяха актуални политически теми, двустранното сътрудничество в сферите на сигурността и отбраната, отношението на България към подкрепата за Украйна, ангажиментите на страната към НАТО и трансатлантическото сътрудничество и сигурността на Черноморския регион.

Делегацията на ДПС с конгресмена от Южна Каролина Джо Уилсън

Делегацията на ДПС благодари на САЩ и с удоволствие прие високата оценка за предвидимото и последователно политическо поведение на ДПС и партньорството на САЩ за укрепване на отбранителните способности на България.

Делегацията на ДПС с конгресмена от Западна Вирджиния Райли Мур

Делегацията на ДПС, водена от зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова, Атидже Алиева-Вели, председател на парламентарната комисия по правата на човека и депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов участва в конференцията, посветена на борбата с трафика на хора, организирана от СРАС. Събитието се провежда в Конгреса на САЩ във Вашингтон.

Делегацията на ДПС с конгресмена от Тексас Кийт Селф