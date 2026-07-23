Йотова назначи своя представител в Комисията за противодействие на корупцията

Президентът Илияна Йотова назначи Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Указът за назначението е в съответствие с чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Павел Тодоров Гайдаров е роден на 1 април 1979 година. През 2003 година завършва специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 година придобива и бакалавърска степен в специалност „Международни икономически отношения“ с немски език. Той е и доктор по гражданско и семейно право.

Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 година. От 2009 до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийска градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. – в Националната следствена служба. Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Автор е на редица научни публикации. Владее немски и английски език.