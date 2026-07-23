Радев на спешна среща с „Райнметал“ за завода в България

Премиерът Румен Радев ще проведе ключова среща с представители на ръководството на германския отбранителен концерн „Райнметал“, съобщиха преди малко от правителствената пресслужба. Разговорът идва в решаващ момент за планирания завод за барут и артилерийски боеприпаси край Сопот, след като правителството обяви сериозни проблеми около финансирането, терена и договорените условия.

В срещата днес, 23 юли, ще участва и вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Очаква се двете страни да обсъдят как стратегическият проект може да бъде преработен и продължен, без България да поема непосилни разходи и неизгодни ангажименти.

Проектът за 1 млрд. евро стигна до критична точка

Първоначалният план предвиждаше „Райнметал“ и държавното дружество ВМЗ-Сопот да изградят съвместно предприятие за производство на барут, модулни заряди и 155-милиметрови артилерийски снаряди. Обявената инвестиция бе около 1 млрд. евро, като германската компания трябваше да притежава 51%, а ВМЗ - 49%. Очакванията бяха заводът да осигури близо 1000 висококвалифицирани работни места и да произвежда около 100 000 снаряда годишно.

Проектът бе представен от предишното правителство като една от най-големите инвестиции в българската отбранителна индустрия. „Райнметал“ планираше производството на корпуси за снаряди да започне през 2027 г., а това на барут и други енергетични материали - през 2028 г.

Пари няма, условията трябва да се променят

В началото на юли Александър Пулев хвърли сериозна сянка върху бъдещето на завода. Той заяви пред парламентарна комисия, че няма окончателен договор или рамково споразумение с „Райнметал“, а само подписани договорености, които трябва да бъдат прегледани.

Според министъра правните екипи са установили, че интересите на България не са достатъчно защитени. Сред пропуснатите условия той посочи по-ниски лицензионни плащания към германския концерн и задължително участие на български доставчици в производствената верига. „Съгласили сме се с всичко от германска страна, без да се опитаме да отправим определени искания“, заяви тогава Пулев.

Липсват поне 400 млн. евро

Най-тежкият проблем е финансирането на българското участие. Предишният план предвиждаше държавата да осигури около 400 млн. евро, включително чрез европейския механизъм SAFE.

По думите на Пулев обаче този инструмент може да покрие едва между 10 и 15% от необходимите средства за изграждане на производствени мощности. Предвидените пари от българския бюджет също не са налични, което налага търсене на нов европейски ресурс и изцяло различна финансова конструкция.

Министърът предупреди, че има „повече въпроси, отколкото отговори“ и че цялостното преработване на плана може да отнеме значително време.

Проблеми има и с избрания терен

Освен липсата на осигурени средства кабинетът установи и технически проблеми с мястото, определено за изграждането на завода край Сопот. Това налага нова проверка на основните параметри и може да промени както цената, така и сроковете за реализация.

Под въпрос бе поставена и схемата, при която отделното държавно дружество „Иганово“ трябваше да организира строителството на производствените мощности и след това да ги отдава под наем на съвместното предприятие. Пулев обяви намерение това дружество да бъде закрито и моделът да бъде преработен.

Срещата трябва да спаси стратегическата инвестиция

Въпреки острите критики правителството не се отказва от партньорството с германския концерн. България има интерес да възстанови производството на барут, да разшири капацитета на ВМЗ и да се включи по-силно в европейските вериги за доставка на боеприпаси.

Задачата на срещата е да бъде намерена нова формула, при която проектът да остане в България, но държавата да получи по-добри финансови условия, повече работа за местните предприятия и реални гаранции за вложените публични средства.

Разговорът на Румен Радев с ръководството на „Райнметал“ ще покаже дали мегапроектът може да бъде изведен от задънената улица, или строителството на един от най-важните военни заводи в Европа ще бъде отложено за неопределено време.