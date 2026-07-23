Управляващите: Самолетите на САЩ вече са там, където трябва

Управляващите защитиха разполагането на до 8 американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи в авиобаза „Безмер“ като стратегическо решение в защита на българските интереси. Депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев подчерта, че машините вече ще се намират във военна база, а не на гражданското летище в София, както при предишната власт. По думите му България трябва да извлече максимален политически и икономически дивидент от партньорството със САЩ.

Решението бе окончателно одобрено от Народното събрание на 22 юли по предложение на правителството на Румен Радев.

Самолетите отиват във военна авиобаза

Гечев посочи, че преместването на американските машини в Ямболска област е по-логично и по-добре организирано от предишното им разполагане на летище София. „При предходната власт самолетите на Щатите бяха на летище София, а сега са там, където трябва да бъдат“, заяви депутатът пред БНТ.

Той призна, че част от избирателите на управляващите не приемат решението, но подчерта, че държавното управление изисква поемане на отговорност и защита на дългосрочните интереси на страната. „Това са държавни решения, които трябва да се вземат, защото иначе не пускаме самолети на НАТО, скарваме се със САЩ - един от стратегическите партньори, и това ни удря по икономиката, която не е в цветущо положение“, каза Гечев.

България търси максимален дивидент

Според депутата страната ни не участва във войната с Иран и подкрепя прекратяването на конфликта. Присъствието на американските самолети обаче трябва да бъде разглеждано през призмата на съюзническите отношения и възможностите за защита на националния интерес. „Гледаме българските интереси и смятаме да извлечем максимален дивидент“, заяви Гечев.

В Ямболска област започна подписка срещу решението, но управляващите настояват, че авиобаза „Безмер“ е правилното място за подобно военно присъствие и че България трябва да запази надеждните си отношения със САЩ и НАТО.

Големият въпрос за „Лукойл“

Решението за „Безмер“ предизвика предположения, че разполагането на самолетите и американския военен персонал може да бъде част от по-широки разговори с Вашингтон за удължаване на дерогацията за „Лукойл“.

Рафинерията край Бургас трябва да смени руския си собственик заради американските санкции, а запазването на работата й е ключово за пазара на горива, цените и енергийната сигурност на страната. „В дипломацията не всичко трябва да е публично“, заяви Гечев.

Той подчерта, че САЩ е стратегически партньор и инвеститор, а България има важни искания към Вашингтон, сред които въпросите за визите и дерогацията за „Лукойл“. „Лукойл“ е тук и тя е изключително стратегическа компания за цяла Европа. Разбира се, че всички икономически аргументи ще са част от политическите аргументи“, каза депутатът.

Попитан дали тези теми са поставени на масата покрай решението за „Безмер“, той отговори: „Нямам цялата информация. Всичко, което е за добруването на българските граждани, е елемент“.

Управляващите разчистват наследените плащания

По темата за бюджета Гечев призна, че в държавата няма достатъчно свободни средства, но защити дефицита от 5,7% с необходимостта да бъдат платени вече извършени дейности и завършени проекти. „Нямаме пари в държавата, но ще имаме - надявам се със следващия бюджет“, заяви той.

Според депутата рязкото сваляне на дефицита под 3% би означавало държавата да откаже или да отложи плащания, които вече дължи. „Има проекти, които са изпълнени и трябва да се разплатят, или трябва да се платят до края на годината. Ако дефицитът е под 3%, трябва да спрем да плащаме - да оставим едни пари в чекмеджето“, каза Гечев.

По думите му управляващите искат да приключат със старите задължения и от следващата година да започнат изграждането на по-подредена финансова рамка. „Нека сега го направим, а от догодина да започнем на чисто, за да не го повтаряме всеки път. Да направим една подредена икономика, а не икономика на чекмеджетата“, заяви той.

Няма черна каса

Депутатът отговори и на твърденията, че няма списък на проектите, които трябва да бъдат разплатени, и че правителството може да договаря нови средства с общините без ясни правила. „Бюджетната форма е същата, която се прави от 15 години насам. Има ги проектите, но не там, където ги търсят. Бюджетите са по една и съща форма, това не е свободно съчинение. Сумите са описани в самите министерства“, каза Гечев.

„Няма черна каса в бюджета, има черна дупка в спомените и размислите на някои хора. Те знаят, че този дефицит е наследен от нас и е такъв, какъвто е“, допълни той.

Гечев обеща, че през следващата година ще започнат реформи в администрацията и мерки за ускоряване на икономическия растеж. Според управляващите целта е сегашният бюджет да разчисти натрупаните плащания, а следващата финансова рамка да постави основата на по-стабилна и подредена икономика.