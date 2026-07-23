Парламентът решава кой влиза във възстановената антикорупционна комисия

Народното събрание ще избере нов член на възстановената Комисия за противодействие на корупцията и ще разгледа на първо четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. За мястото има само един кандидат - настоящият директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров, предложен от управляващите. Той трябва да стане част от независимия държавен орган, който ще отговаря за превенцията, разкриването и разследването на корупционни престъпления сред лица на публични длъжности.

Комисията бе възстановена със закон, обнародван на 5 юни 2026 г., а кандидатурата на Тодоров е внесена от парламентарната група на „Прогресивна България“. В представената от него концепция сред основните приоритети са разследването на корупционни престъпления, контролът върху имуществените декларации и използването на съвременни технологии в работата на комисията.

Пламен Тодоров оглавява Агенцията за държавна финансова инспекция от 16 юни по предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той е бил начело на агенцията и между 19 февруари и 1 март тази година, а преди това е работил в Националната служба „Сигурност“, ДАНС и правната дирекция на АДФИ. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР.

Паралелно депутатите ще обсъдят облекчения за развитието на вятърни и интегрирани енергийни проекти.

Двете основни промени в Закона за енергията от възобновяеми източници са свързани с изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. За производителите на електрическа енергия от вятър се предлага становището за присъединяване да бъде валидно девет вместо три месеца след предоставянето на гаранцията. Целта е срокът да бъде съобразен с по-дългите административни и технологични процедури при изграждането на вятърни централи.

Втората промяна облекчава лицензионния режим за затворени електроразпределителни мрежи, които обслужват интегрирани енергийни обекти и не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. Според вносителите отпадането на част от регулаторните изисквания ще ускори започването на дейността им и ще намали административната тежест. Законодателните промени трябва да бъдат приключени преди 31 август 2026 г., за да бъде отчетено изпълнението на съответния етап от Плана за възстановяване и устойчивост.