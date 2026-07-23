Финална битка за Бюджет 2026 в народното събрание

Народното събрание ще разгледа окончателно държавния бюджет като извънредна точка в дневния си ред днес. До късно снощи Комисията по бюджет и финанси е подготвяла окончателния доклад за второто четене на законопроекта.

Във финансовата рамка са заложени 56,8 млрд. евро разходи, дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и възможност за поемане на 10,1 млрд. евро нов държавен дълг. Бюджетът трябва да влезе в сила от 1 август, въпреки че част от разходите на практика вече се извършват по временния режим.

Управляващите прокараха всичките си предложения

Във вторник бюджетната комисия одобри всичките девет предложения на управляващото мнозинство и отхвърли по-голямата част от над 60 предложения на опозицията. Очаква се част от тях отново да бъдат поставени на обсъждане в пленарната зала.

Сред отхвърлените искания бяха допълнителни средства за ремонт на пътища, детски градини, училища и храмове, както и увеличаване на социалните плащания и помощите за млади семейства.

Министерството на финансите обясни отказа с липсата на достатъчен финансов ресурс. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев заяви, че повече средства за подпомагане се предвиждат в бюджета за 2027 г.

Ден по-рано парламентът окончателно прие бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

Разходите стигат 56,8 млрд. евро

Официалните разчети предвиждат 49,6 млрд. евро приходи, помощи и дарения и 56,8 млрд. евро общи разходи. Бюджетният дефицит е около 7,3 млрд. евро, или 5,7% от БВП.

Правителството планира дефицитът постепенно да бъде намален до 3,8% през 2027 г. и до 3% през 2028 г. Депутатите в комисията приеха следващият бюджет да не бъде придружаван от нова средносрочна прогноза, тъй като вече има действаща рамка до края на 2028 г.

Дългът може да мине 50 млрд. евро

В бюджета е заложено поемането на 10,1 млрд. евро нов държавен дълг. Максималният размер на държавния дълг за годината ще достигне близо 38 млрд. евро, като официалният разчет е за таван от около 37,7 млрд. евро.

Средносрочната прогноза на Министерството на финансите показва, че до края на 2028 г. държавният дълг може да надхвърли 50 млрд. евро. Правителството обяснява новото задлъжняване с необходимостта да се финансира дефицитът и да се осигурят плащанията по националните проекти от Плана за възстановяване и устойчивост.

Отлагат спорната промяна за трудовия стаж

Сред приетите изменения е отлагането до 1 януари 2027 г. на новия начин за изчисляване на трудовия стаж - по отработени часове вместо по календарни дни.

Опозицията предупреди, че промяната може да засегне хората на непълно работно време, включително млади родители, студенти, пенсионери и хора с увреждания.

Минималната заплата остава без автоматичен механизъм

От законопроекта отпадна механизмът за автоматично увеличаване на минималната работна заплата. Правителството пое ангажимент през следващата година да предложи нова формула за определянето й.

Окончателният вот се очаква да предизвика остри спорове в пленарната зала, тъй като опозицията ще настоява за ново гласуване на част от предложенията за допълнителни социални и инфраструктурни разходи.