Шест проекта в парламента прекрояват правилата за гласуване

Парламентът ще разгледа на първо четене шест проекта за промени в Изборния кодекс, а основният сблъсък ще бъде около машинното гласуване и секциите извън Европейския съюз.

Част от предложенията връщат машините като основен или единствен начин за вот, а други въвеждат допълнителен контрол чрез разписките и протоколите от устройствата. Повечето вносители настояват и да отпадне ограничението за секциите извън дипломатическите представителства в държавите извън ЕС.

Шестте законопроекта съдържат сходни идеи, но се различават по начина, по който трябва да се отчита резултатът и да се контролира изборният процес. Сред допълнителните предложения са сканиране на личните карти, електронни избирателни списъци, нови правила за наблюдателите и промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия.

„Прогресивна България“ и „Демократична България“ искат възстановяване на машинния вот във вида му от 2021 г. „Продължаваме промяната“ предлага резултатите да се удостоверяват едновременно чрез машинен протокол и записаните в устройството данни, а „Възраждане“ настоява гласуването да бъде само машинно, като разписките се преброяват за проверка.

ДПС предлага да отпаднат ограниченията за секциите извън ЕС и изискването за уседналост при местни и европейски избори. Партията иска и граждани на други държави от съюза да могат да участват активно в предизборната кампания.

След изборните промени депутатите трябва да разгледат ратификацията на споразумението за тълкуването и прилагането на Договора за Енергийната харта, подписано през февруари 2026 г. в Брюксел.

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