Избраха Меджидиев за подуправител на Здравната каса

След бурни дебати Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Кандидатурата му беше подкрепена с гласовете на „Прогресивна България“ и ГЕРБ, след като управляващите защитиха необходимостта от бърза промяна в ръководството на касата.

Меджидиев беше единственият кандидат за поста и беше предложен от ПБ на 16 юни. Изборът идва след оставките на управителя д-р Петко Стефановски и подуправителя проф. Момчил Мавров, които отвориха кадровата криза в една от най-важните институции в здравеопазването.

Вот след напрежение

Заседанието започна със спор още около кворума. Ивайло Иванов от „Демократична България“ поиска проверка и призова опозицията да не се регистрира, като заяви, че ГЕРБ и ДПС попълват форума, докато депутатите от ПБ не са в залата. Въпреки това кворум беше събран и процедурата продължи.

Кандидатурата на Меджидиев беше представена още на предишното пленарно заседание, но гласуването не се състоя заради изчерпване на времето. Преди това той беше изслушан в парламентарната комисия по здравеопазване като единствен кандидат и представи приоритетите си за работата на касата.

Опозицията атакува избора

ДБ и ПП възразиха срещу избора, като поставиха въпроса дали смяната на хората в НЗОК ще доведе до реална промяна, или само до ново разпределение на влияние. Д-р Александър Симидчиев предупреди от трибуната, че „не е достатъчно смяната на един човек“ и че истинският тест е дали ще бъде спряно „презареждането на токсичното статукво в НЗОК“.

Божидар Божанов заяви, че ДБ ще гласува „против“, защото според него депутатите избират не просто подуправител, а човек, който може да се окаже изпълняващ длъжността управител на касата. Николай Денков от ПП пък предупреди, че с този избор управляващите поемат пълна отговорност за това какво ще се случва в здравния сектор и вече няма да могат да се оправдават с предишните управления.

Витанов защити номинацията

Петър Витанов от „Прогресивна България“ отговори на опозицията, че идеята за промяна в НЗОК първоначално е била съвместна. Той подчерта, че ПБ също вижда притеснителни процеси в касата и че смяната на проф. Мавров е била и тяхна инициатива.

„Идеята за промяна на НЗОК бе съвместна, ние също си даваме сметка, че има много неща, които са меко казано притеснителни. Смяната на проф. Мавров бе и наша инициатива и с мнозинството на ПБ тя стана факт. Искането за разследване на ДАНС за зависимости също бе подкрепено от нас. Всичко, което е било до момента - завладяна държава, трябва да бъде преустановено. Отказваме да екстраполирате това, което е било преди, с това, което е напред; да хвърляте кал върху човек, в чиито професионални, морални и етични качества никой няма съмнение“, заяви Витанов.

Старото ръководство си тръгва

Програмата на парламента предвижда и гласуване за предсрочно прекратяване на мандатите на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски и на подуправителя проф. Момчил Мавров. Двамата подадоха оставки на 10 юни - първо Стефановски, а по-късно същия ден и Мавров.

Още на 9 юни от „Прогресивна България“ внесоха проекти за решения за предсрочно прекратяване на мандатите им. След това ДБ поиска оставката на Мавров, когото определи като „един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване“, а ДПС също настоя за освобождаване на цялото ръководство на касата.

Големият залог е контролът

Изборът на Меджидиев не е обикновена кадрова промяна. НЗОК управлява милиарди за болнична помощ, лекарства, медицински дейности и плащания към системата, а затова всяка смяна на върха веднага се превръща в политически и здравен тест.

За ПБ вотът е първа крачка към прекъсване на стар модел и към връщане на контрола в касата. За опозицията рискът е друг - вместо промяна, НЗОК да получи ново ръководство без достатъчно гаранции, че старите зависимости ще бъдат прекратени. След днешния избор отговорността вече е прехвърлена към мнозинството, което подкрепи Меджидиев.

В дневния ред остава и изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев за информация, налична в структурите на МВР, във връзка с медийни публикации за председателя на ДПС Делян Пеевски. Така парламентът продължава деня със следваща политически чувствителна тема след кадровия сблъсък около НЗОК.

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