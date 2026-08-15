Идея за неустоимо вкусна лятна манджа от тефтера на баба

Лесна лятна манджа с печени червени чушки, домати, чесън и лук. Бърза постна рецепта с наситен домашен вкус и ароматен доматен сос.

Необходими Продукти

червени печени чушки - 4 бр.

домати - 4 бр.

лук - 1 глава

червен пипер - 1 ч.л.

чесън - 4 скилидки

магданоз - 5 стръка

олио - 3 с.л.

сол - 1 ч.л. или на вкус

Печените червени чушки се почистват, ако е необходимо, и се нарязват на средно големи парчета. Лукът се обелва и се нарязва на ситно. Чесънът се обелва и всяка скилидка се разрязва на две или се нарязва на по-едри парченца. Доматите се обелват и се нарязват на малки кубчета. Ако са много сочни, сокът им също се запазва, защото ще придаде повече вкус и сос на лятната манджа. В тенджера или дълбок тиган се загрява олиото. Добавя се ситно нарязаният лук и се задушава на умерен огън, докато омекне и стане леко прозрачен. Към лука се прибавят нарязаните печени чушки. Разбъркват се и се оставят да се запържат леко за няколко минути, за да се смесят ароматите. Добавят се нарязаните домати заедно със сока им. Зеленчуците се разбъркват и се готвят на умерен огън, докато доматите омекнат и започне да се образува гъст сос. Прибавя се червеният пипер и се разбърква добре. Ястието се оставя да къкри на слаб до умерен огън. Малко преди края на готвенето се добавя чесънът. Манджата се овкусява със сол и се оставя да къкри още около 15-20 минути, докато сосът се сгъсти, а ароматите се съчетаят.

Магданозът се нарязва на ситно и се прибавя в края на готвенето или непосредствено след сваляне на съда от котлона, за да запази свежия си аромат.

Готовата лятна манджа се оставя да почине за няколко минути преди сервиране. Може да се сервира топла, леко охладена или дори на стайна температура. Особено вкусна е с пресен хляб, с който да се топне от ароматния доматен сос. Подходяща е както като самостоятелно постно ястие, така и като гарнитура към месо, сирене или други зеленчукови ястия.

След охлаждане се съхранява в добре затворен съд в хладилник до 3 дни. На следващия ден вкусът често става още по-наситен, защото чесънът, доматите и печените чушки имат време да се смесят по-добре.

Източник: recepti.gotvach.bg