Той е истинската супер звезда сред зеленчуците. Летял е в Космоса

Зеленият боб е сред най-обичаните летни дарове на трапезата ни, но малцина си дават сметка колко богата история и неподозирани ползи крие това вкусно растение. Често го възприемаме просто като гарнитура или съставка за традиционна яхния, но той е истински суперпродукт, способен да преобрази менюто и да донесе огромни ползи за здравето.

Любопитни факти, които ще ви изненадат

Зеленият боб има честта да бъде сред първите зеленчуци, успешно отгледани в Космоса. През 1995 г. американски астронавти на совалката „Колумбия“ провеждат успешни опити с него в безтегловност.

Преди Христофор Колумб да стигне до Америка, Европа изобщо не е познавала зеления боб. Той е култивиран за първи път в Перу преди повече от 7000 години и е бил основна част от диетата на инките.

За разлика от зрелия боб, при който консумираме само зърната, зеленият боб се бере съвсем ранен. Благодарение на това шушулката е крехка, сочна и се яде цяла.

Той е изключително нискокалоричен (само около 31 калории на 100 грама), но в същото време е зареден с мощни антиоксиданти, фибри и витамин К, който е критично важен за здравината на костите.

Рецепта за хрупкава салата със зелен боб, орехи и чесън

Тази салата е перфектното съчетание между свежест и плътен вкус. Тайната тук е бобът да остане леко хрупкав, а не преварен.

Необходими продукти:

500 г пресен зелен боб (по възможност без конци)

3-4 скилидки чесън

50 г едро нарязани орехови ядки

100 г краве или козе сирене (по избор)

Връзка пресен копър

3 супени лъжици зехтин екстра върджин

Сокът на половин лимон

Сол на вкус

Начин на приготвяне:

Първо почистете боба, като отрежете връхчетата му и го нарежете на парчета с дължина около 4-5 см. Кипнете тенджера с подсолена вода и пуснете боба вътре за точно 5-7 минути. Веднага след това го извадете и го потопете в купа с ледена вода – тази шокова терапия ще прекрати готвенето и ще запази неговия наситено зелен цвят и хрупкавост.

Отцедете добре боба и го прехвърлете в голяма купа за салата. Към него добавете пресования чесън, ситно нарязания копър и запечените за минута на сух тиган орехи. Залейте с дресинга от зехтин и лимонов сок, разбъркайте внимателно и най-отгоре натрошете сиренето. Сервирайте салатата леко охладена.

