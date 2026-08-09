Йовчев бие тревога! България е опасно изостанала срещу дронове

България има реални заплахи, на които в момента не може да отговори адекватно, предупреди бившият вътрешен министър и експерт по антидрон системи Цветлин Йовчев. Според него страната е сериозно технологично изостанала както при откриването на враждебни дронове, така и при тяхното неутрализиране.

Предупреждението идва непосредствено след нахлуването и взрива на дрон край българо-румънската граница при Кардам, който не е бил засечен предварително от системите за наблюдение. Йовчев смята, че засега България не е особено привлекателна цел за преднамерена атака, но това не отменя слабостите в защитата.

Старите радари не стигат

По думите на Йовчев по границата България в момента разчита основно на радарни системи за откриване на безпилотни апарати, които са остарели и нямат необходимите способности.

"Ние сме доста назад в тази област", заяви той пред бТВ и предупреди, че дори най-модерните радари не могат сами да осигурят стопроцентова защита заради слепите зони и особеностите при откриването на малки и ниско летящи цели.

България вече предприе стъпки за придобиването на седем нови 3D радара от френската компания Thales. Парламентът одобри инвестиционния проект през юни, като стойността му е до 195 млн. евро. Целта е значително да се подобри наблюдението на въздушното пространство, но според Йовчев новите системи са само необходимата основа, а не цялостно решение.

Източната граница е най-рисковата

Йовчев настоява България да изгради комбинирана система от различни технологии - стационарни и мобилни станции, които могат да бъдат премествани според конкретната заплаха.

Според него към момента най-голямо внимание трябва да бъде насочено към източната граница. Именно от района на Румъния на 8 август дрон навлезе в българското въздушно пространство и се взриви на около 100 метра навътре в страната, близо до Кардам и до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. При инцидента няма пострадали и щети по инфраструктурата.

Бившият вътрешен министър допуска, че конкретният случай е резултат от инцидент и вероятна повреда в навигационната система на апарата, а не от целенасочена атака срещу България.

С-300 не решава проблема

Най-острото предупреждение на Йовчев е свързано със способностите за реално унищожаване на дронове. По думите му наличните средства са "силно ограничени", а традиционните системи за противовъздушна отбрана не могат автоматично да бъдат превърнати в ефективен щит срещу този тип заплахи.

"Ракетите С-300 са напълно неефективни и не са в състояние въобще да осигурят това противодействие, както и изтребителната авиация", заяви той.

Според Йовчев защитата трябва да бъде изградена на няколко пласта - ранно откриване, проследяване, мобилни средства за реакция и отделна защита на ключови стратегически обекти. Паралелно с това трябва да се изграждат национални способности за противодействие на безпилотни апарати, вместо да се разчита единствено на новите радари.