Малолетни садисти! Иво Христов с жестоки думи след убийството в Пловдив

"Опасна индулгенция" е обвинените за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив да бъдат наричани просто "деца". С тези тежки думи вицепремиерът Иво Христов се намеси в разгорелия се обществен спор след разкритията за престъплението на Младежкия хълм. Той настоява, че когато става дума за толкова брутално деяние, разговорът трябва да бъде за лична отговорност, ясни правни квалификации и адекватни решения. Христов застана и зад съдия Петко Минев, който допусна публичното огласяване на определението по делото.

Сами са режисирали, извършили и документирали

"Намирам за опасна индулгенция да наричаме "деца" малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си", написа Христов във Фейсбук.

Думите му идват след заседанието на Пловдивския окръжен съд, който остави в ареста петимата младежи, обвинени в умишленото убийство на Георги Кузев. Според данните, огласени в съдебната зала, побоят над 37-годишния мъж е продължил повече от час и е бил съпроводен с особена жестокост и унижения.

След издевателствата обвинените са взели 30-те евро, които Кузев носел, оставили са го в безпомощно състояние и са отишли да си купят дюнери с парите му. Мъжът по-късно е починал от тежките си наранявания.

Правосъдието се гради на личната отговорност

Иво Христов атакува и опитите трагедията да бъде размивана в общи обяснения за средата, семейството и институциите. "Правосъдието се гради на личната отговорност", написа вицепремиерът.

Според него разговорът за родителите, образованието и държавата има значение, когато се търсят причините и начините за предотвратяване на подобни престъпления. Но след вече извършено толкова тежко деяние тези обяснения не могат да изместят въпроса кой носи отговорността.

"Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения", заяви Христов.

Подкрепа за съдията, отворил вратата

Вицепремиерът завърши позицията си с недвусмисленото: "Подкрепа за съдия Петко Минев".

Решението на магистрата да допусне журналисти при прочитането на определението предизвика сериозен спор. Делата, които засягат непълнолетни, обичайно се разглеждат при закрити врата именно заради защитата на тяхната самоличност и интереси.

Този път обаче обществото чу част от ужасяващите факти, на които съдът основа решението си да остави петимата обвинени зад решетките. Едни определиха постъпката на съдия Минев като необходима публичност при престъпление, което вече е предизвикало огромен обществен отзвук. Други го укориха, че е прекрачил границата, когато става дума за непълнолетни.